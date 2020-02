Anna Falchi si spoglia su Instagram dopo la vittoria della Lazio

Anna Falchi pubblica una foto sexy su Instagram dopo la vittoria della Lazio. La showgirl e attrice festeggia la sua squadra del cuore, arrivata a meno uno dalla vetta, con una foto che manda in estasi i tifosi della Lazio e anche di altre squadre.

La Lazio vince di misura al Tardini contro il Parma e si porta ad un punto dalla vetta della classifica di Serie A, alle spalle di Juventus ed Inter. Anna Falchi, da sempre tifosissima della squadra allenata da Simone Inzaghi, decide di festeggiare spogliandosi su Instagram. "Silenzio, parla la Lazio" scrive nel post, appoggiandosi il dito sulle labbra. Nella foto la showgirl indossa un reggiseno in pizzo nero che non lascia nulla all'immaginazione.

La foto di Anna Falchi è riuscita a mettere d'accordo i tifosi in maniera trasversale:: "Sono interista ma spero che la Lazio vinca lo scudetto solo per vedere cosa fai". Naturalmente sono soprattutto i sostenitori della Lazio a scriverle:"Anna la Lazio parla, tu fai perdere la parola sei uno spettacolo". Come al solito non mancano post polemici:"Meglio che stai zitta tu, un rigore per il Parma e il braccio di Immobile sul gol di Caincedo", le scrive un follower, riferendosi ad un episodio dubbio non sanzionato dall'arbitro che non ha interpellato nemmeno il Var.