Chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti di Pechino Express 2022

Scopriamo chi sono Anna Ciati, celeberrima TikToker e Instagram Model, e Giulia Paglianiti, la componente più giovane di Pechino Express 2022: le due amiche ed influencer che hanno deciso di prendere parte come team all'avventura televisiva di Pechino Express 2022.

Anna è nata a Besana Brianza, ha 22 anni, sogna di lavorare in TV e ha pubblicato un libro intitolato "Rosso Fuoco", in cui racconta la sua vita. Giulia ha 20 anni, nel 2021 anche lei ha pubblicato un libro, intitolato "Ho amato nel modo giusto?", in cui ha parlato, in modo auto-ironico, di tutti i tradimenti subiti e delle sue delusioni sentimentali.

Anna e Giulia sono amiche e, essendo molto presenti online, possono fare affadimento su una vera e propria armata di followers, specialmente su TikTok. La Ciati, intervistata da Webboh, ha parlato di Pechino Express e delle sue paure: "Che non ci potevamo lavare, il bidet, l'acqua, il posto dove fare pipì. Mi spaventava anche il cibo, glielo dicevo sempre a Giulia che non avrei mangiato niente. Poi anche la mancanza del senso dell'orientamento: sei in un paese che non conosci per niente, nessuno ti capisce, se ti perdi che fai?".

Giulia Paglianiti, invece, a questo proposito ha rivelato: "Io mi sono allenata al digiuno, ho passato due settimane a mangiare una volta ogni tre giorni. A me spaventava tanto la possibilità di non dimostrare che valiamo più di quanto la gente crede. Io purtroppo ho il difetto a tenere tanto a dimostrare alle persone quanto valgo, a non deluderle, anche ai miei genitori. Quando ho iniziato questa esperienza ho avuto paura che la gente non ci vedesse per come siamo veramente. Non siamo solo balletti su TikTok, siamo due persone che se la sanno cavare in situazioni difficili e che hanno un grande cuore."