Animali Fantastici: Johnny Depp rompe il silenzio sul licenziamento dal franchise

Con il caso legale pubblico che lo ha visto opposto all'ex moglie Amber Heard, la Warner Bros. ha preso la controversa decisione di rimuovere Johnny Depp dal ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Il personaggio è stato successivamente affidato a Mads Mikkelsen, noto per i suoi ruoli in Doctor Strange e Casino Royale. La sua interpretazione del celebre mago oscuro è stata ben accolta dalla critica, ma questo non è bastato a salvare il film, che ha faticato al botteghino e ha lasciato la storia incompleta, senza un vero finale per la saga.

L'esclusione di Depp non è stata l'unica causa del flop commerciale del terzo capitolo, che ha incassato solo 407,2 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200 milioni. Tuttavia, il suo allontanamento - avvenuto dopo aver girato appena una scena - ha contribuito a spaccare l'opinione pubblica, in particolare tra i fan che lo avevano sostenuto nella lunga battaglia legale.

All'epoca, Depp aveva annunciato pubblicamente di essere stato durante licenziato durante processo, ma in una recente intervista con The Telegraph, l'attore ha finalmente condiviso la sua versione dei fatti.

Il commento di Johnny Depp sul licenziamento

"Nel corso degli anni hanno detto di tutto su di me. Non mi interessa. Non sono in corsa per niente", ha dichiarato Depp. "Mi hanno fermato in un attimo, mentre ero ancora sul set. Mi hanno detto che sarebbe stato meglio se lasciassi. Ma nella mia testa ho capito subito che era un licenziamento, non una proposta".

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re: Johnny Depp a Cannes 2023

Alla domanda su come avesse reagito in quel momento, Depp ha risposto senza mezzi termini: "Fanculo. Ci sono troppi pezzi di me da eliminare. Se pensano di potermi ferire più di quanto la vita abbia già fatto, si sbagliano".

Johnny Depp aveva interpretato Grindelwald sia in Animali Fantastici e Dove Trovarli sia in I Crimini di Grindelwald. Nonostante la buona performance di Mikkelsen, il repentino cambio di attore è stato percepito da molti come un taglio troppo netto, che ha spezzato la continuità della storia.

Negli ultimi anni, Depp è lentamente tornato alla ribalta, anche se non ha ancora partecipato a nuovi blockbuster. Continuano però a circolare voci su un suo possibile ritorno nel franchise di Pirati dei Caraibi, un'eventualità che potrebbe segnare una vera svolta nella sua carriera a Hollywood.