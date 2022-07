Angelina Jolie vince una battaglia contro Brad Pitt nella guerra per l'azienda vinicola francese

Angelina Jolie ha vinto una battaglia legale contro l'ex marito Brad Pitt nella loro guerra per l'azienda vinicola Chateau Miraval, dove le due star si sono sposate nell'ormai lontano 2014. La coppia ha preso il controllo della rinomata azienda vinicola nel 2008, quando si sono trasferiti nel castello che si trova sul suo vigneto provenzale e da allora Pitt ha lavorato duramente per trasformare la tenuta in un luogo semplicemente mozzafiato.

La Jolie ha venduto la sua quota al gigante dei liquori Stoli, dando vita ad una serie di cause legali negli Stati Uniti, in Francia e in Lussemburgo con Pitt e le loro rispettive attività e vari partner commerciali. Durante l'ultima di queste diatribe legali, il team della Jolie ha citato in giudizio Pitt, il suo business manager e la sua azienda, Mondo Bongo, affinché rendessero pubblici dei documenti.

Il team legale dell'attore ha combattuto con le unghie e con i denti per cercare di spingere il tribunale a non accettare la richiesta della Jolie ma, venerdì, un giudice di Los Angeles ha deciso che la star e i suoi partner devono consegnare i suddetti documenti agli avvocati dell'attrice.

Fonti vicine ad Angelina Jolie hanno detto a Page Six che Brad Pitt sta lasciando che la sua rabbia relativa al divorzio e alle loro quote ostacoli il successo dell'azienda: "Qualsiasi essere umano razionale sarebbe felice che Stoli diventi un partner nei loro affari. Hanno un marketing e una distribuzione di prim'ordine. Brad non riesce a vedere oltre il suo odio per Angelina."