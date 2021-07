Angelina Jolie arriva a Venezia: il suo abito grigio argento conquista tutti (FOTO)

Angelina Jolie ha deciso di sfruttare al meglio l'ondata di caldo che ha recentemente abbracciato l'europa: l'attrice è stata avvistata a Venezia, come testimoniano alcune foto, dopo che la settimana scorsa aveva trascorso un po' di tempo a Parigi con i suoi figli.

La Jolie, 46 anni, ha attirato l'attenzione di passanti e fotografi grazie ad un abito grigio argento che ha letteralmente conquistato tutti. Secondo quanto dichiarato da alcuni paparazzi la star di The Tourist si stava dirigendo in gondola verso un lussuoso ristorante.

Attualmente Angelina sta soggiornando presso l'Hotel Cipriani: una sola notte nell'hotel a cinque stelle può costare ai suoi ospiti fino a €7.595. L'attrice di Hollywood ha completato il suo outfit con una borsa nera Yves Saint Laurent e, appena uscita da una mostra d'arte, è stata avvistata con in mano un programma della mostra.

La Jolie, inoltre, ha indossato un paio di zeppe in pelle marrone chiaro ed ha accessoriato il suo look con un paio di orecchini in argento e una mascherina nera. L'attrice ha raccolto le sue eleganti ciocche castane in una coda di cavallo, accentuando così i suoi splendidi zigomi alti e pronunciati.