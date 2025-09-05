Angelina Jolie sorprende i fan con il caschetto biondo: le foto dal set di Anxious People

Angelina Jolie è stata avvistata sul set londinese di Anxious People, adattamento cinematografico del romanzo scitto da Frederik Backman. A destare scalpore tra i fan è stato il look.

Nelle immagini pubblicate sul web, Jolie sfoggia un inedito caschetto biondo, frutto del lavoro sull'aspetto fisico del suo personaggio nel film in lavorazione nel Regno Unito.

Le immagini di Angelina Jolie sul set di Anxious People

L'attrice ha mostrato un cambiamento significativo del look rispetto alla sua consueta chioma lunga castana, nonostante negli ultimi mesi fosse stata già avvistata con un colore dei capelli più chiaro rispetto al solito.

Angelina Jolie al Torino Film Festival

Nelle foto online, Angelina Jolie indossa un lungo top bianco incrociato, pantaloni ampi, con un rossetto rosso tenue sulle labbra e una spilla d'oro al petto. Sul set, l'attrice è affiancata dal figlio Maddox Jolie-Pitt, primogenito avuto dall'ex marito Brad Pitt.

Così come i genitori, anche Maddox Jolie-Pitt ha scelto la strada del cinema, lavorando sia davanti che dietro la macchina da presa come produttore esecutivo.

Il nuovo film con protagonista Angelina Jolie

Fredrik Backman e David Magee hanno firmato la sceneggiatura di Anxious People diretto da Marc Forster. La sinossi ufficiale svela che 'il giorno prima della vigilia di Natale, la banchiera Zara si ritrova suo malgrado a interagire con un gruppo di sconosciuti in una casa in vendita. Quando una riluttante rapinatrice di banche, Grace, prende inavvertitamente il gruppo in ostaggio, ne scaturiscono caos e confessioni, segreti vengono rivelati e letteralmente nulla va secondo i piani'.

Nel cast del film, oltre ad Angelina Jolie, sono presenti anche la star di Sex Education e The White Lotus Aimee Lou Wood e Jason Segel, conosciuto per i ruoli in serie come How I Met Your Mother e Shrinking.