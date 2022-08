Angelina Jolie e Salma Hayek: prime foto dal set di Without Blood, film tratto da Alessandro Baricco

People ha svelato le prime foto dal set di Without Blood, nuova regia di Angelina Jolie che adatta per lo schermo il romanzo di Alessandro Baricco Senza sangue. Nel cast Salma Hayek e Demián Bichir.

Angelina Jolie è coinvolta come sceneggiatrice, regista e produttrice del progetto, girato tra Puglia, Basilicata e Roma e realizzato grazie al sostegno di Fremantle, ambientato all'indomani di un conflitto e che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

Set familiare per la diva visto che due dei suoi figli, Maddox, 21 anni, e Pax, 18, hanno lavorato sul set.

"Lavoriamo bene insieme. Quando una troupe cinematografica dà il meglio di sé, ci si sente come una grande famiglia, quindi è stato naturale", ha dichiarato Angelina Jolie parlando dei suoi ragazzi, che hanno lavorato nel dipartimento dell'assistente alla regia. Pax, che in precedenza aveva collaborato con sua madre nel film del 2017 First They Killed My Father, si è occupato del backstage. "Ha lavorato duramente" spiega l'attrice.

Parlando del romanzo di Alessandro Barrico da cui il film è tratto, Jolie ha dichiarato: "Il libro ha avuto un grande impatto su di me come su tante altre persone. Tocca temi e quesiti importanti su cui discutere".

Without Blood è il quinto lungometraggio diretto da Angelina Jolie e il suo primo con Fremantle, con cui ha stretto un accordo triennale a marzo. L'attrice evita di rivelare troppi dettagli riguardo ai personaggi interpretati da Hayek e Bichir, ma anticipa che le loro interpretazioni sono incredibili:

"Salma e Demián sono molto autentici e coraggiosi in questo film. Ero un fan del loro lavoro. Sapevo che avrebbero portato un solido impegno e talento nel il film, ma onestamente, entrambi mi hanno sbalordito. Salma è così cruda e così autentica. È ipnotizzante".