Angelina Jolie e Salma Hayek con la faccia nella torta: il video da non perdere

Salma Hayek ha compiuto 55 anni, portati benissimo, e ha festeggiato con amici e parenti, tra cui anche la sua collega Angelina Jolie, con la quale ha condiviso il set di Eternals, e che le ha augurato buon compleanno buttandola con la faccia nella sua torta di panna, come potete vedere nel video condiviso sui social.

Il giorno dopo il suo compleanno Salma Hayek ha condiviso questo divertente video, in cui sta per spegnere le candeline con tutti i suoi amici attorno e al suo fianco Angelina Jolie, che prontamente la spiaccica con la faccia nella panna, proprio come da tradizione. "Io e mio fratello stiamo insegnando ad Angie come fare la mordida messicana" - spiega Salma nella caption. In questo caso il festeggiato dà il primo morso, ovvero la mordida, alla torta, avvicinando la testa al dolce e tenendo le mani dietro la schiena.

Un compleanno molto divertente per l'attrice, che tra poco tornerà al cinema nel film Eternals della Marvel, che è diretto da Chloé Zhao e comprende anche l'amica Angelina Jolie insieme a Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Richard Madden e Kit Harington.

La storia del film si svolge in migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, The Deviants. Eternals uscirà al cinema il 5 novembre 2021.