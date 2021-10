Angelina Jolie a Roma, cena nel ristorante stellato e menu italiano

Angelina Jolie si trova a Roma per la Festa del Cinema, ed ha recentemente cenato presso un ristorante stellato della capitale: ecco il suo menù.

Angelina Jolie, una delle molte celebrità che in questo momento si trovano a Roma in occasione della Festa del Cinema, ieri sera ha cenato in un ristorante stellato della capitale, Aroma, insieme a Chloé Zhao, la regista del suo ultimo film: Eternals. L'attrice, oltre ad un fantastico menù a base di verdure, si è anche goduta il roof garden del ristorante che ha una vista semplicemente meravigliosa sul Colosseo.

Giuseppe Di Iorio, lo chef del ristorante, ieri sera ha postato una fotografia scattata in compagnia della diva hollywoodiana con la seguente didascalia: "La pandemia ci ha diviso, ma ora siamo tornati finalmente insieme". Di Iorio è nato a Roma, inizialmente ha lavorato al ristorante Margutta, in seguito si è trasferito a Londra e una volta tornato nella capitale ha lavorato all'Hotel Inghilterra al Parco dei Principi, al ristorante Mirabelle ed infine presso Aroma.

Il menù dell'attrice, secondo quanto riferito da Leggo, era a base di verdure: un'insalata mista, con melograno e noce pecan, una parmigiana di melanzane e uno spaghetto pomodoro e basilico. Come secondo un'ombrina in salsa chiodata con peperoni arrosto e per finire un tiramisù.

Angelina Jolie aveva già cenato presso Aroma nell'ottobre 2019, in occasione di una premiere nella capitale, e a questo proposito ha dichiarato: "È stato un onore essere tornata qui." La star a Roma ha presentato il nuovo film che la vede protagonista, Eternals, ultima pellicola dell'universo Marvel diretta da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland.