Angelina Jolie quasi in lacrime: "Lascio mio figlio oggi e vado via" (video)

Angelina Jolie come ogni mamma, ha dovuto trattenere le lacrime nel salutare il figlio Maddox pronto a lasciare la casa di famiglia per frequentare l'università.

Anche perchè Maddox vivrà a migliaia di chilometri da mamma Angelina e dai suoi fratelli e sorelle: il ragazzo infatti ha deciso di frequentare bioingegneria a Seoul, in Corea del Sud, presso la Yonsei University, e proprio nel campus alcuni studenti hanno avuto modo di incontrarli e di scambiare anche qualche parola con la diva. Nei video e nelle foto che si possono reperire in rete, si vedono Angelina Jolie e Maddox all'interno della facoltà, ma a catturare l'attenzione di tutti è stata una clip in cui Angelina Jolie, avvicinata da alcuni ragazzi, dichiara di stare combattendo per tenere a bada le proprie emozioni e non piangere.

Nel video qualcuno le chiede quanto tempo pensa di trattenersi a Seoul e Angelina Jolie risponde che prenderà un aereo per tornare a casa in giornata, che quello sarà il giorno in cui dovrà salutare Maddox e che sta cercando di non piangere al solo pensiero.

Angelina Jolie, tuttavia, si è detta anche sollevata, non solo perchè, come ha dichiarato a People, pensa che suo figlio abbia un grande avvenire davanti a sè, ma anche perchè approva (come papà Brad Pitt) la scelta di Maddox di non vivere, per ora, fuori dal campus. La visita si è conclusa con i ringraziamenti della diva a tutti i presenti e con un augurio: "Mi sembra davvero una grande scuola e sono certa che tutti voi sarete entusiasti di studiare qui".