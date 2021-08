Angelina Jolie è su Instagram: il suo primo post è per l'Afghanistan

L'attrice e attivista Angelina Jolie ha pubblicato il suo primo post su Instagram affrontando i drammatici eventi in corso in Afghanistan.

Angelina Jolie ha deciso di aprire una pagina Instagram e il suo primo post è dedicato a quanto sta accadendo in Afghanistan.

La star ha infatti condiviso una lettera inviatale da una teenager afgana e ha scritto: "Le persone in Afghanistan stanno perdendo la possibilità di comunicare sui social media ed esprimersi liberamente. Sono quindi venuta su Instagram per condividere le loro storie e le voci di chi intorno al mondo sta lottando per i propri diritti umani".

Angelina Jolie ha poi scritto: "Mi trovavo al confine con l'Afghanistan due settimane prima dell'11 settembre, dove ho incontrato dei rifugiati afgani che erano fuggiti dai talebani. Questo è accaduto venti anni fa. Vedere ancora una volta gli afgani sfollati a causa della paura e dell'incertezza che ha colpito la loro nazione mi fa star male".

L'attrice ha inoltre sottolineato: "Trascorrere così tanto tempo e investire così tanti soldi, versare sangue e perdere vite solo per arrivare a questo è un fallimento quasi impossibile da capire".

Angelina, che da tempo collabora con le Nazioni Unite come attivista ha sottolineato che vedere per decenni come sono stati trattati i rifugiati afgani è orribile, ribadendo che se avessero gli strumenti e il rispetto riuscirebbero a sostenersi da soli. La star di Hollywood ha ricordato inoltre tutte le donne e le ragazze che hanno lottato per avere un'educazione. Il messaggio condiviso online si conclude dichiarando: "Come le altre persone che si impegnano non mi girerò dall'altra parte. Continuerò a cercare dei modi per aiutare e spero che vi unirete a me".