Angelina Jolie condivide una lettera commovente di una giovane donna afgana: "Non dimentichiamole"

Angelina Jolie ha chiesto ai suoi follower sui social media di essere consapevoli delle atrocità commesse in Afghanistan. Questo sabato l'attrice 46enne ha condiviso su Instagram una lettera che ha ricevuto da una giovane donna afgana, parti della quale sono state censurate per non rivelare la sua identità.

"Una giovane donna in #Afghanistan mi ha inviato questa lettera", ha scritto la Jolie nella didascalia del suo post. "Sto proteggendo la sua identità, non è ancora riuscita a tornare a scuola da quando ce ne siamo andati da là e i talebani hanno preso il potere".

La star ha poi condiviso un estratto dalla lettera della giovane donna: "Sento che le donne non hanno alcun diritto di parlare o di esprimersi, ci arrestano anche se decidiamo di prendere parte a una protesta non violenta. Poche settimane fa i talebani hanno arrestato due delle donne che hanno chiesto pubblicamente di riavere i loro diritti e la loro libertà".

Angelina Jolie ha concluso la sua didascalia con un appello: "Per favore, tenete traccia di ciò che sta accadendo in Afghanistan, dove le giovani donne vengono portate via dalle loro case di notte, giorno dopo giorno, sotto la minaccia delle armi. Vi prego, aiutateci affinché non vengano dimenticate."