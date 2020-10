Angelina Jolie e Christoph Waltz in trattative per entrare nel cast di Every Note Played

Angelina Jolie e Christoph Waltz sarebbero in trattative per unirsi al cast dell'adattamento cinematografico di Every Note Played, film tratto dal romanzo di Lisa Genova.

Nuovo progetto all'orizzonte per Angelina Jolie e Christoph Waltz: i pluripremiati attori sarebbero in trattative per il film Every Note Played, trasposizione cinematografica dell'omonimo libro scritto da Lisa Genova.

Stando a quanto riportato da Variety, la Jolie dovrebbe interpretare Karina, l'ex-moglie di un noto pianista di nome Richard (Waltz).

Quest'ultimo, dopo aver subito numerose perdite - incluso l'allontanamento della propria figlia -, scoprirà di essere affetto dalla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), che presto gli impedirà anche di continuare a suonare.

Quando sarà ormai chiaro che non può andare avanti da solo, Richard riceverà aiuto da Karina, che inizierà a prendersene cura.

La pellicola, acquistata da STX Films, sarà diretta da Michael Sucsy (13,La memoria nel cuore), e prodotta da Richard Barton Lewis, Gabrielle Jerou-Tabak e Monet Clayton. "Siamo entusiasti di poter mettere su un team creativo così eccezionale per questa storia emozionante, edificante e dal fortissimo impatto" ha affermato Adam Fogelson, Presidente del STXfilms Motion Picture Group.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo a Every Note Played, né su una sua possibile data d'uscita al cinema, ma rivedremo (relativamente) presto sullo schermo sia Angelina Jolie (nel film Marvel Gli Eterni) che Christoph Waltz (nel prossimo capitolo della saga di James Bond, No Time To Die, e in The French Dispatch di Wes Anderson).