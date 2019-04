Angelina Jolie e Brad Pitt, lei ci ripensa ma lui vuole il divorzio

Angelina Jolie ci ha ripensato e a quanto pare vuole riconquistare Brad Pitt, ma l'attore non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

Dopo una lunga battaglia per la custodia dei sei figli, la Jolie a quanto pare ha cambiato idea, non trovando però lo stesso mood nell'ex marito. Secondo il The Sun è proprio questo il motivo dei diversi rallentamenti durante le pratiche del divorzio, pare che l'attrice stia tergiversando per prendere tempo per riconquistarlo. Una fonte vicina al quotidiano ha raccontato, però, che Brad Pitt non ha alcuna intenzione di puntare a un'evoluzione romantica della loro relazione, ma punta a un rapporto armonioso per il bene dei figli:

Brad Pitt e Angelina Jolie nel giorno del loro matrimonio, accanto ai figli

"Angelina Jolie è stata molto chiara con Brad nel voler tornare insieme a lui. Vuole essere di nuovo una famiglia e non sembra capace di andare avanti. Ecco perché sta rendendo davvero difficili le pratiche del divorzio per Brad. Lui non ha mai commentato perché ha a cuore il benessere dei figli. Angelina sta rendendo il processo piuttosto terribile, ma non riuscirà a fargli cambiare idea. Lui vuole chiudere la faccenda - in realtà tutto ciò poteva essere finito più di un anno fa - ma lei non riesce a mollare la presa."

La coppia ha avuto tre figli biologici, Shiloh, Knox e Vivienne, e l'attrice ne aveva già adottati tre, Maddox, Pax e Zahara. Un mese dopo la fine della relazione, Brad Pitt è stato addirittura investigato dall'FBI e dai Servizi Sociali per una presunta accusa di maltrattamenti su Maddox durante un volo in un jet privato.