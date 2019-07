Andy Serkis ospite al Lake Como Film Festival 2019

Andy Serkis sarà tra gli ospiti del Lake Como Film Festival 2019, che si terrà dal 26 al 28 luglio 2019.

Dal 26 al 28 luglio prende vita una tre giorni di proiezioni, eventi e incontri dedicati al paesaggio (naturale, storico e culturale) in un territorio dalla forte connotazione cinematografica. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A., con il contributo del Comune di Cernobbio, del Comune di Como, della Camera di Commercio di Como-Lecco e di Regione Lombardia e Intesa SanPaolo, è l'occasione per vivere un luogo unico al mondo.

Evento di punta della kermesse sono le Lake Como Film Nights in programma il 26 e il 27 luglio nella storica residenza di Luchino Visconti, che per l'occasione si apre al pubblico per trasformarsi in un magnifico parco della settima arte: due pomeriggi, due notti e un'alba di film d'autore proiettati su mega schermi, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, realtà virtuale e nuove forme di narrazione visiva tra la Villa antica, il Parco secolare, il centro congressi Le Serre e la Darsena.

Il Parco secolare della villa offrirà le parti più spettacolari e affascinanti del progetto. A iniziare dalla Darsena con Soundscapes, sezione dedicata alla musica e alla sua interazione con il cinema. Le varie performance musicali creeranno diverse ambientazioni, spaziando da suoni più classici ad altri contemporanei e sperimentali. Su Panorama, il grande schermo collocato al centro del parco, verranno proiettati i film più attrattivi del festival. A completare il programma il concorso Longscapes, 8 lungometraggi mai usciti nelle sale italiane, nel padiglione Ala Lario nel centro congressi Le Serre.

Oltre che per la qualità delle proiezioni, l'edizione di quest'anno si conferma ai massimi livelli anche per quanto riguarda il parterre degli ospiti. A cominciare da Andy Serkis, personaggio poliedrico nel panorama internazionale e maestro della motion capture, che ha dato forma, voce, mimica a personaggi unici, da Gollum nella Trilogia de "Il Signore degli Anelli" fino a Baloo, in "Mowgli - Il figlio della Giungla", pellicola da lui diretta che propone un adattamento del "Libro della giungla" di Rudyard Kipling. L'artista britannico incontrerà il pubblico nell'ambito del ciclo "Incontri all'ombra dei platani" sabato 27 luglio alle 18.30.

Sempre sabato alle 21.00 il lungometraggio sarà protagonista delle proiezioni sullo grande schermo Panorama.

Sotto i platani si svolgeranno anche gli incontri con Caterina D'Amico, attuale responsabile scientifico dell'Archivio Luchino Visconti, che venerdì 26 luglio terrà un dialogo su Visconti prima che diventasse il grande regista noto a tutti. Alle 20.00 seguirà l'incontro con il film-maker e visual artist spagnolo Carlos Casas, la cui trilogia "End trilogy (Cave)" dedicata ai luoghi più remoti del pianeta (Patagonia, mare Aral e Siberia) verrà proiettata durante le giornate di venerdì 26 e sabato 27, dalle ore 17.30 alle 02.00.

A completare il parterre internazionale del festival sono il messicano Fernando Corona in arte Murcof, uno dei nomi di punta della scena elettronica mondiale e il video artista spagnolo Manu Ros, che venerdì 26 luglio alle 22.00 daranno vita a una performance audiovisiva in notturna incentrata sul tema del rapporto tra uomo e natura.

Il programma di Lake Como Film Nights inizierà venerdì 26 luglio dalle 17.00 fino alle 2 del mattino e continua sabato 27 luglio sempre alle 17.00 per concludersi alle 7.00 di domenica mattina. Biglietti su liveticket.it/lakecomofilmnights.