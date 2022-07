Andrew Garfield sarà Richard Branson nella miniserie Hot Air

Andrew Garfield tornerà protagonista sul piccolo schermo con una nuova miniserie intitolata Hot Air, in cui si racconterà la storia del miliardario Richard Branson.

Il progetto sul famoso miliardario britannico sta venendo offerto a diverse piattaforme di streaming, tuttavia per ora non c'è ancora un accordo definitivo.

Alla regia di Hot Air ci sarà David Leitch, che ha portato al successo Deadpool 2, mentre la sceneggiatura delle sei puntate sarà firmata da Jon Croker basandosi sul libro Dirty Tricks scritto dal giornalista Martyn Gregory.

Tra le pagine si racconta la storia di Richard Branson, ruolo affidato ad Andrew Garfield, e dell'ascesa di Virgin Airways.

Il miliardario ha lanciato la compagnia Virgin Atlantic nel 1984 e, in soli sei anni, aveva iniziato a dominare il panorama dell'aviazione britannica ottenendo la possibilità di atterrare all'aeroporto di Heathrow a Londra. La British Airways lanciò così una campagna "sporca" cercando di convincere i passeggeri della Virgin a cambiare compagnia fingendosi dei dipendenti degli avversari.

Branson si lamentò della tattica con la Commissione Europea, mentre la British Airways aveva lanciando l'Operazione Barbara che prevedeva condividere false storie sui mezzi di comunicazione, dovendo però affrontare una causa legale che ha costretto a un accordo e a pagare le spese legali e i danni alla Virgin.