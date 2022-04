Andrew Garfield annuncia che si prenderà una pausa dal lavoro

Andrew Garfield, dopo un'annata ricca di impegni, ha dichiarato che è pronto a concedersi una pausa dal lavoro.

L'attore, attualmente, è impegnato nella promozione della miniserie Under the Banner of Heaven ma negli ultimi mesi ha sostenuto anche i film Gli occhi di Tammy Faye, Spider-Man: No Way Home e tick, tick... BOOM! di cui è stato protagonista.

Intervistato da Variety, Andrew Garfield ha raccontato: "Mi riposerò per un po'. Ho bisogno di ricalibrare e riconsiderare quello che voglio fare in futuro e chi voglio essere, e semplicemente essere per un po' una persona". L'attore ha sottolineato che la stagione dei premi è un periodo particolarmente impegnativo e stressante che lo ha coinvolto anche mentalmente, sottolineando: "Devo semplicemente essere per un po' una persona normale".

Recitare nella serie Under the Banner of Heaven, ispirato al libro di Jon Krakauer in cui si racconta un crimine realmente avvenuto, ha avuto inoltre il suo peso: "Penso fosse una necessità per noi concederci delle serate in cui giocavamo, ci immergevamo nella natura, facevamo delle passeggiate, nuotavamo, facevamo immersioni, stavamo intorno al lago, ballavamo e mangiavamo del buon in cibo in modo da poter torare sul set e impegnarci al massimo sul lavoro. Dovevamo continuare a prenderci cura di noi stessi in modo da poterci prendere cura della storia".