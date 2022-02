Andrew Garfield sulla morte di sua madre: "Il mondo non aveva più senso"

Nel corso di una chiacchierata con Jackie Long di Channel 4, Andrew Garfield ha parlato del senso di dolore e di agonia provocato dalla morte di sua madre.

A proposito della morte di sua madre, che era una insegnante di Essex, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore al pancreas, Andrew Garfield ha dichiarato: "È molto difficile parlare di un dolore del genere. Voglio dire, non sono certo l'unico che può raccontare esperienze di questo tipo. Però, in momenti del genere ti senti sempre l'unico e pensi: 'Oh Dio, sono l'unico che ha appena perso sua madre per una malattia del genere'".

Andrew Garfield ha proseguito: "È stata una vera e propria agonia. Per un periodo di tempo non sono stato in grado di fare nulla. Ero devastato e il mondo non aveva più alcun senso. Mi manca più di qualsiasi altra cosa e spero che il mondo non torni ad avere senso perché non voglio che smetta di mancarmi!".

Sempre a proposito dell'importanza di sua madre nella sua vita, Garfield ha continuato a raccontare: "Era orgogliosa dei miei successi, ma era molto più orgogliosa di come trattavo le persone nella vita quotidiana. Dava estrema importanza alle piccole gentilezze della vita. Se sto avendo una giornata difficile e qualcuno mi passa accanto ed è gentile con me e io reagisco in modo burbero, beh, sento una piccola mano sulla mia spalla. È la mano di mia madre, e la sento dire: 'Andrew...', e io torno indietro e dico: 'Ehi, scusa, sono stato un po' maleducato'. Spero che non mi tolga mai quella mano dalla spalla".

La madre di Andrew Garfield ha incoraggiato suo figlio anche durante le riprese di Gli occhi di Tammy Faye, quando era ormai malata terminale. Fino alla fine della sua vita, però, il figlio le è stato vicino in Inghilterra. È stata lei a spingerlo verso la recitazione quando stava passando un periodo difficile a scuola. L'attore ha raccontato: "Che cosa pericolosa, audace, amorevole e piena d'anima. Sapeva che probabilmente non ci avrei guadagnato dei soldi, ma vedeva che suo figlio aveva dei problemi e non provava un senso di gioia nell'essere vivo. E si è rivelata la migliore e peggiore decisione che abbia mai preso, perché ora vi sto parlando di lei e lei è imbarazzata da qualche parte".

Parlando a GQ, Garfield ha detto che non è rimasto "nulla di non detto" tra loro: "Abbiamo avuto tutto il tempo che potevamo avere mentre lei era qui. E quelle ultime due settimane in cui ho avuto modo di stare con lei sono state probabilmente le due settimane più profonde della mia vita. Stare con lei, mio padre e mio fratello, tutti i suoi amici, i miei nipoti. C'era tantissima grazia in mezzo a quella terribile tragedia".