Andrew Garfield: "Adoro Tobey Maguire, voglio lavorare di nuovo con lui"

Andrew Garfield ha parlato del suo desiderio di recitare di nuovo insieme a Tobey Maguire dopo l'esperienza vissuta sul set di Spider-Man: No Way Home.

L'attore, ha risposto a una domanda specifica durante la première della serie Under the banner of Heaven di cui è protagonista.

Parlando ai microfoni di Entertainment Tonight, Andrew Garfield ha dichiarato: "Adorerei lavorare con Tobey Maguire di nuovo. Voglio dire, è un attore talmente grandioso ed è un caro amico. Gli voglio realmente bene. Amo trascorrere del tempo con lui".

L'ex interprete di Peter Parker ha aggiunto: "E sì, ci siamo trovati e abbiamo visto questo incredibile film Everything Everywhere All at Once, che è un capolavoro geniale di creatività con l'incredibile Michelle Yeoh e questi due incredibili registi chiamati i Daniels e tutti lo vedranno e si innamoreranno del lungometraggio nello stesso modo con cui lo abbiamo fatto noi e sì, ci siamo divertiti molto...".

Andrew ha ribadito: "Gli voglio bene e adorerei certamente realizzare qualcosa con lui".

Tobey Maguire, recentemente, aveva inoltre spiegato di aver accettato di recitare in Spider-Man: No Way Home perché è un grande fan di Tom Holland e dei film con Andrew. La star dei film diretti da Sam Raimi ha aggiunto: "Pensavo inoltre 'Bene, cosa faremo?'. Ed era qualcosa di un po' misterioso. Ho apprezzato cosa è stato condiviso. Ma si trattava realmente di ritrovarsi con queste persone e rivisitare quella che era stata parte della mia storia, avere un'opportunità di essere insieme sul set. C'erano inoltre degli aspetti personali, una specie di buoni propositi o un modo per rivisitare il personaggio... E non sono certo di come posso spiegarlo, si trattava semplicemente di tornare in quel mondo e non voglio dire chiudere il capitolo, ma sicuramente risivitarlo e unirmi a questo adorabile spirito creativo".