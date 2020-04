Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, clip esclusiva del documentario prodotto da Rakuten TV

Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, sarà disponibile gratuitamente dal 23 aprile su Rakuten TV. Il documentario mostra un lato intimo della vita del calciatore di fama mondiale Andrés Iniesta e include interviste esclusive con icone del calcio come Messi, Neymar, Suárez, Guardiola, Xavi ed altri.

Nella video clip che vi proponiamo in esclusiva Andrés Iniesta racconta l'incontro con la moglie Anna nel 2007, durante la festa di San Giovanni. Quando Andrés la vide fu amore a prima vista ed il calciatore fece di tutto per avere il suo numero di telefono e conquistarla.

Andrés Iniesta: L'eroe inaspettato, il nuovo documentario originale prodotto da Rakuten TV arriverà in esclusiva sulla piattaforma di video-on-demand dal 23 Aprile. Questo è il primo documentario in assoluto sulla leggenda del calcio Andrés Iniesta e mostra contenuti inediti raccontando i momenti più importanti della carriera e della vita personale di Iniesta. Il documentario si focalizza sulla vita e sull'incredibile carriera di Iniesta, dall'inizio del suo percorso nel settore giovanile del Barcellona fino al suo arrivo al Vissel Kobe in Giappone. Accanto alle testimonianze dirette di Iniesta e della sua famiglia, il documentario raccoglie il tributo di calciatori di fama mondiale come Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Pep Guardiola e Xavier Hernández.

Rakuten TV ha prodotto Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato in collaborazione con la società di produzione leader in Spagna Producciones del Barrio, guidata da Jordi Évole e Ramón Lara. Il documentario è stato scritto dal giornalista Marcos López, che ha seguito da vicino la carriera di Iniesta ed è l'autore della biografia ufficiale dell'atleta, The Artist: Being Iniesta. L'idea originale è di Sports&Life, l'agenzia che rappresenta Iniesta.

Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato sarà distribuito a livello globale, a partire dall'Europa, in Giappone, Stati Uniti e nel Sud Est Asiatico. In Europa, il documentario sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente nella sezione AVOD (Advertising VOD) di Rakuten TV, una delle piattaforme di video-on-demand leader in Europa. In Giappone, il documentario sarà disponibile su Rakuten TV e Rakuten Sports, la piattaforma di live streaming e video-on-demand del gruppo Rakuten che trasmette in diretta incontri sportivi delle principali categorie ed include la serie originale Iniesta TV. Negli Stati Uniti e nel Sud-est Asiatico, il documentario sarà disponibile su Rakuten Sports e su Rakuten Viki, il servizio di video streaming del gruppo Rakuten che fornisce contenuti tradotti da una community di fan volontari. Seguirà una distribuzione globale del titolo, sui canali partner del gruppo Rakuten.