Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

Andrea Delogu, in queste ore piange la tragica scomparsa del fratello Evan, morto due giorni fa in un incidente stradale. Una notizia che ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo, dove la conduttrice è amatissima e apprezzata per la sua professionalità e la sua energia. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha parlato del futuro di Andrea a Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, la produzione di Ballando con le Stelle - dove Andrea è protagonista di questa edizione - si prepara alla nuova puntata di sabato 1 novembre, inevitabilmente segnata dal dolore per la sua perdita. Ospite a La Volta Buona, Milly Carlucci ha raccontato i contenuti della prossima puntata, ma non ha potuto evitare di rivolgere un pensiero alla sua collega e amica.

Le parole di Milly Carlucci a La Volta Buona

Con grande tatto, la conduttrice ha ribadito la vicinanza di tutto il team alla Delogu: "Da parte nostra l'abbiamo sentita subito, c'è l'abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile. Come si può gestire una tragedia di questo genere? Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione, poi la vita ci dirà cosa succede." Subito dopo la morte di Evan alcuni concorrenti di Ballando avevano espresso le loro condoglianze ad Andrea attraverso Instagram.

Milly Carlucci

Già nei giorni scorsi, intervenendo a La Vita in Diretta, Milly Carlucci aveva espresso la stessa vicinanza alla conduttrice, sottolineando il grande rispetto verso un dolore così profondo. L'assenza di Andrea Delogu nella puntata del 1 novembre sembra ormai scontata. Non è chiaro se la conduttrice deciderà di proseguire il suo percorso nel dance show o se ritirarsi e dedicarsi solo a La porta Magica, il programma di Rai 2 che in questi giorni non è andato in onda, per decisione della Rai in segno di rispetto per il lutto della conduttrice.

Ballando con le Stelle del 1° novembre

La puntata di sabato andrà regolarmente in onda su Rai 1 e vedrà ancora una volta i concorrenti confrontarsi con la giuria tra passione, scontri e voglia di riscatto. "Ognuno dei nostri concorrenti ha qualche sassolino da togliersi contro la giuria - ha anticipato Milly - ma è giusto così, perché il nostro è un palcoscenico libero dove tutti possono esprimersi". Tra gli ospiti speciali, due ballerine per una notte d'eccezione: Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, pronte ad accendere il palco con la loro energia e la loro ironia.