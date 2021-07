Andrea Bocelli stasera su Rai3 in concerto dal Circo Massimo

Stasera su Rai3 alle 21:00 Andrea Bocelli, accompagnato da un'orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprio concerto al pubblico in diretta dal Circo Massimo, in occasione dell'apertura dei lavori del "Food Systems Summit" di Roma.

In diretta dalla maestosa location del Circo Massimo, Milly Carlucci racconterà questo straordinario evento e presenterà al pubblico italiano, ma non solo, uno dei personaggi più rilevanti della scena internazionale, Amina J Mohammed, Vicesegretario Generale delle Nazioni Unite. Con lei si intratterrà per una chiacchierata sul tema della sostenibilità e dei futuri obbiettivi della produzione e della distribuzione del cibo nel Mondo.

A partire dalle ore 21:00, una serata speciale da trascorrere sulle ali della musica più bella di sempre, dalla lirica, alle colonne sonore, dalle arie d'opera al pop. Lo spettacolo durerà circa un'ora, al termina andrà in onda il consueto appuntamento del lunedì con Report.

Il concerto di Andrea Bocelli ha portato dei piccoli cambiamenti in palinsesto anche per quel che riguarda la puntata odierna di Un posto al sole, in onda eccezionalmente alle 20:20.