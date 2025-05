Andrea Bocelli 30 – The Celebration: ospiti e scaletta della seconda serata evento, in replica su Canale 5

Stasera su Canale 5 in prima serata Andrea Bocelli torna protagonista, come una settimana fa, con la seconda serata del concerto evento che ha celebrato i 30 anni di carriera del tenore.

Quella che verrà trasmessa in questo ultimo sabato di maggio è naturalmente una replica dello speciale (registrato nel corso di 3 giorni, ma che conta in totale due puntate) che è stato registrato nel luglio 2024 al Teatro del Silenzio di Lajatico, la cittadina toscana in cui Bocelli è nato.

Presentato per la prima volta in anteprima mondiale a ottobre 2024 durante la Mostra del Cinema di Roma, Andrea Bocelli 30 - The Celebration è andato poi in onda a dicembre 2024 sull'ammiraglia Mediaset. Anche questa seconda puntata è condotta da Michelle Hunziker.

Gli opsiti della seconda serata

Dopo aver incantato il pubblico nel primo appuntamento insieme ad artisti del calibro di Elisa, Giorgia, Zucchero Fornaciari, stasera ad accompagnare Andrea Bocelli ci saranno Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Miriam Battistelli, Tiziano Ferro e Franco Vassallo.

Tanti anche gli ospiti internazionali, tra cui spiccano nomi come Will Smith, Josè Carreras, Sofia Vergara, Russell Crowe, Sofia Carson, Lang Lang, Aida Garifullina e David Foster.

Ad affiancare il tenore ci saranno ancora una volta i suoi figli, Matteo e Virginia, già protagonisti di emozionanti esibizioni familiari.

Andrea Bocelli 30 The Celebration al momento non è presente nel catalogo di Mediaset Infinity (se non i promo passati in TV per ricordare l'evento). La seconda puntata, come già accaduto per la prima, sarà disponibile anche per la visione in streaming, in contemporanea alla messa in onda su Canale 5.