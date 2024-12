And Just Like That 3: Sarah Jessica Parker anticipa alcuni dettagli della prossima stagione

Sarah Jessica Parker anticipa "grandi colpi di scena" e "nuovi personaggi" per la terza stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City.

Mercoledì scorso, durante il Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, Sarah Jessica Parker ha parlato della terza stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City, e della sua recente nomina a membro della giuria del prestigioso Booker Prize.

Riguardo alla sua partecipazione al Booker Prize, l'attrice ha spiegato che il suo amore per i libri è nato grazie a sua madre, che assicurava che i suoi otto figli uscissero sempre di casa con un libro.

"I libri sono una porta d'accesso all'empatia, alla compassione, ad altri mondi, ad altre persone, a luoghi lontani, a dialoghi e culture diverse e a storie che sembrano piccole, ma che hanno un grande impatto", ha dichiarato Parker.

L'attrice di Hocus Pocus ha inoltre fondato un club del libro circa sette anni fa e ha lanciato il suo marchio editoriale. "Essere nominata nella giuria del Booker Prize è davvero l'onore più grande della mia vita, non riesco a crederci. Nei prossimi sette mesi dovrò leggere 170 libri: non vedo l'ora!" ha aggiunto con entusiasmo.

Le anticipazioni su And Just Like That

Sex and the City ha avuto un impatto globale, conquistando anche una generazione di donne in Arabia Saudita. Durante l'evento Parker ha anche riflettuto su come lo show abbia rivoluzionato il panorama televisivo americano, tradizionalmente dominato da sport e film, e come abbia dato finalmente voce alle donne.

And Just Like That... 2: il poster della nuova stagione

"È stato il pubblico femminile, circa 10 milioni di spettatori, a rendere possibile il successo dello show. Abbiamo portato il pubblico in un'avventura unica, e io ho avuto il privilegio di interpretare un personaggio che ho seguito per oltre 25 anni della sua vita", ha raccontato l'attrice.

Per quanto riguarda la terza stagione di And Just Like That, il cui debutto è previsto per l'anno prossimo, Parker ha rivelato che le riprese sono durate sette mesi, caratterizzati da ritmi frenetici e orari estenuanti.

"Sembra davvero una stagione enorme, solida ed eccitante. Ci sono tante storie interessanti, con nuovi personaggi che finalmente trovano il loro posto. C'è una crescita dei volti nuovi, e anche Carrie avrà una trama meravigliosa. La storia è ricca di grandi colpi di scena e stiamo inserendo idee straordinarie in questi momenti di grande cambiamento. Alcuni dei personaggi maschili sono tornati, ma ci sono anche nuovi uomini", ha concluso Sarah Jessica Parker.