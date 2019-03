Ancora auguri per la tua morte inaugura il programma di loyalty "Universal Horror"

Ancora auguri per la tua morte di Christopher Landon, sequel dell'horror di successo Auguri per la tua Morte, è il primo titolo distribuito da Universal Pictures che partecipa all'operazione di loyalty Universal Horror. L'iniziativa, promossa da Universal Pictures International Italy in collaborazione con QMI Stardust, è valida fino al 31 dicembre 2019 e coinvolge sette titoli di horror di qualità prodotti da Blumhouse.

Come funziona? Inserendo sull'apposita piattaforma www.universalhorror.it i dati del biglietto acquistato per la proiezione di Ancora auguri per la tua morte si vince subito un buono cinema Stardust® 1+1 per la proiezione del titolo successivo. I buoni Stardust® 1+1 - che danno diritto a un biglietto omaggio a fronte di uno pagante - potranno essere utilizzati nei cinema del circuito Stardust per la visione degli altri titoli distribuiti da Universal Pictures coinvolti all'iniziativa. A questo link i cinema aderenti www.stardust.it.

Gli appassionati del genere horror hanno inoltre la possibilità di partecipare anche all'estrazione dei premi finali. Per chi gioca 3 dei 7 titoli "Universal Horror" in palio la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Lucca Comics & Games che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, mentre chi gioca 5 dei 7 titoli potrà aggiudicarsi un carnet valido per un anno di cinema!

I prossimi titoli dal listino "Universal Horror": Noi, il nuovo film scritto e diretto dal regista premio Oscar per Scappa - Get Out Jordan Peele; Unfriended: Dark Web diretto da Stephen Susco, sequel del fortunato Unfriended dove l'orrore torna sullo schermo del computer; Ma con protagonista l'attrice premio Oscar Octavia Spencer alla sua nuova collaborazione con il regista Tate Taylor dopo il successo di The Help.

