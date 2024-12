Ana De Armas in vacanza a Firenze, le foto su Instagram

Una delle star di Hollywood più rinomate degli ultimi anni, Ana de Armas, ha documentato sui social la propria vacanza a Firenze, mostrando ai suoi oltre 14 milioni di follower alcuni scatti della gita in terra toscana.

Come spesso accade, le star del cinema approfittano di qualche giorno di vacanza per fare visita al Belpaese, con tappe in varie città e luoghi di provincia da Nord a Sud, spesso immortalati sui propri account online.

Le immagini della gita a Firenze

La star di Blonde ha pubblicato diverse immagini e dettagli di Firenze, dal celebre Ponte Vecchio, uno scatto che ormai è sinonimo di cartolina fiorentina, al David di Donatello, fino ai piatti gustati durante il suo soggiorno.

L'attrice ha scattato anche una foto insieme allo staff del ristorante toscano nel quale si è recata per cena, in mezzo ai sorrisi di cuochi e camerieri che hanno accolto nel locale la star americana.

La carriera e i progetti futuri

Ana de Armas nel 2025 tornerà sul grande schermo nel cast di Ballerina, lo spin-off del franchise di John Wick, diretto da Len Wiseman. Pochi giorni fa è stata protagonista al Torino Film Festival con il film di Ron Howard, Eden.

Conosciuta inizialmente per il ruolo in Knock Knock, Ana de Armas ha acquisito maggior popolarità grazie a Blade Runner 2049, al giallo Cena con delitto - Knives Out, al film di 007 No Time to Die e Acque profonde. Nel 2022 ha ricevuto il plauso della critica nella discussa opera cinematografica Blonde, nel quale recita nei panni di Marilyn Monroe.