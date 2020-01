Ana De Armas svela il fondoschiena nella sensuale foto ai Golden Globe 2020

Ana De Armas, vista recentemente in Knives Out, svela il fondoschiena in una sexy foto nel backstage dei Golden Globe 2020.

Splendida e lanciatissima, Ana De Armas si svela in una serie di foto scattate in occasione dei Golden Globe 2020 dal fotografo Greg Williams. Nella foto che vi mostriamo di seguito, l'attrice di Knives Out è fotografata di spalle, con l'abito che ha indossato alla cerimonia e mostra un sensuale fondoschiena.

A sua volta, nel suo profilo Instagram, Ana de Armas ha condiviso altre foto che le ha scattato Greg Williams - tra l'altro autore di una bellissima foto di Joaquin Phoenix e Rooney Mara - in una appare distesa sul letto, accanto al magnifico abito della serata, mentre in altri due scatti si mostra raggiante, ancora avvolta in un accappatoio bianco.

L'attrice cubana ha le sue buone ragioni di mostrarsi sorridente, considerato che è il suo momento d'oro: è bellissima e già fa sognare il pubblico, ma soprattutto dopo essere apparsa in Blade Runner 2049, tre anni fa, è diventata lanciatissima grazie ai suoi ruoli in Knives Out, Yesterday di Danny Boyle e No Time to Die, nuova avventura di 007 che uscirà in aprile, nel quale sarà una dark lady mora e molto affascinante, come anticipato dal trailer. Last but not least, Ana De Armas è stata scelta per interpretare Marilyn Monroe nel dramma Blonde, di prossima uscita.