Ana de Armas sostituisce Scarlett Johansson in Ghosted

Sarà Ana de Armas a sostituire Scarlett Johansson come protagonista femminile di Ghosted, il film con star Chris Evans che verrà prodotto per Apple.

L'attrice collaborerà quindi con l'ex Captain America per una terza volta dopo l'esperienza vissuta sui set di Cena con Delitto e The Gray Man.

Il film Ghosted è un progetto che unisce romanticismo, azione e avventura e sarà diretto da Dexter Fletcher.

Chris Evans e Ana de Armas, oltre a esserne protagonisti, saranno coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool.

Apple ha ottenuto i diritti del lungometraggio in estate e le riprese si svolgeranno nel mese di febbraio, periodo che ha reso impossibile il coinvolgimento di Scarlett Johansson, impegnata con un altro progetto.

I dettagli della trama di Ghosted sono al momento top secret ma, come aveva anticipato alcuni mesi fa The Hollywood Reporter, il film si ispirerà a classici come All'inseguimento della pietra verde, avventuroso cult del 1984 interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner.