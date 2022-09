Ana de Armas: "La mia relazione con Ben Affleck ha reso 'pericolosa' la mia vita personale"

Prima che Ben Affleck e Jennifer Lopez si rimettessero insieme nel 2021, l'attore di Justice League ha frequentato Ana De Armas per quasi un anno dopo aver lavorato con lei al thriller di Adrian Lyne intitolato Acque profonde. L'attrice ha recentemente rivelato che la loro relazione ha reso "pericolosa" la sua vita personale.

Dire che le due star abbiano ricevuto un po' di attenzione mentre stavano insieme sarebbe un eufemismo e ora, a distanza di mesi, la De Armas ha deciso di parlare del comportamento dei media e dei fan, arrivando persino a definire "pericolosa" l'attenzione causata dalla sua storia d'amore con Affleck.

L'attrice ha spiegato che non è certo stata la sua relazione con Affleck a farle provare per la prima volta l'isteria che circonda il mondo dei media e dei paparazzi, sottolineando però che quella situazione era particolarmente scomoda per lei: "Non sono mai stata una persona che desidera attenzioni".

"A patto che non siano attenzioni che riguardano il mio lavoro. Quindi, quando non è dovuto al cinema per me è sconvolgente. Mi sembra irrispettoso, inappropriato e pericoloso. Ma, soprattutto in questo Paese, non so come si possa trovare protezione. Non so come puoi impedire che ciò accada, a parte andartene", ha concluso Ana de Armas.