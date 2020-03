Ana de Armas: eccola nelle foto di Ben Affleck scattate in vacanza

L'attrice cubana Ana de Armas ha recentemente postato sui social alcune romantiche foto scattata dal collega Ben Affleck durante la loro vacanza in Costa Rica.

Le illazioni sul loro presunto legame sentimentale sembrano quindi trovare conferma definitiva. "Sono senza ombra di dubbio una coppia", ha raccontato un testimone al network E! News. "Si scambiavano baci, tenerezze e avevano sempre le braccia uno intorno all'altra. Si guardavano in completa adorazione e si sono fatti moltissime foto. Ben sembrava incredibilmente felice ed elettrizzato; praticamente non smetteva mai di ridere e sorridere. È chiaro che è perso di Ana." "Hanno trascorso il tempo rilassandosi nella loro casa sul mare", ha proseguito il testimone. "Faceva molto caldo e quindi sono stati molto in casa al fresco. Verso l'ora del tramonto uscivano per passeggiare lungo la spiaggia; sembravano davvero molto felici insieme."

Ana de Armas ha deciso di condividere alcuni sprazzi della romantica vacanza postando una serie di foto (evidentemente scattate da Ben Affleck) in cui l'attrice e modella fissa la camera col mare alle spalle. Nelle successive la vediamo sfocata mentre corre verso l'acqua.

E se nella realtà nessuno dei due ha ancora ufficialmente rilasciato alcun commento sul loro legame sentimentale, sulla pellicola Ben Affleck e Ana De Armas interpreteranno una coppia sposata in crisi nel loro prossimo film in uscita, il thriller psicologico 'Deep Water'.