Amy Winehouse: la madre racconterà la sua vera storia in un documentario BBC a 10 anni dalla morte

La madre di Amy Winehouse è pronta a raccontare la vera storia della figlia in un documentario per la BBC. Janis Winehouse svelerà i retroscena sulla figlia Amy in un documentario intitolato Amy Winehouse: 10 Years On per ricordare la cantante nel decimo anniversario della sua morte.

Amy - The Girl Behind the Name: Amy Winehouse in una scena del documentario a lei dedicato e diretto da Asif Kapadia

"Non credo che il mondo conoscesse la vera Amy, quella che io ho cresciuto" ha dichiarato Janis Winehouse. "Non vedo l'ora di avere l'opportunità di offrire una comprensione del suo background e una visione più profonda della vera Amy."

Janis, affetta da sclerosi multipla dal 2003, racconterà la storia della figlia visto che la malattia "minaccia di strapparle i ricordi della figlia" come riporta BBC.

Il film includerà interviste agli amici e alla famiglia di Amy Winehouse e seguirà il libro di Janis, Loving Amy: A Mother's Story where she wrote, pubblicato nel 2014:

"Mi preoccupo del giorno in cui Amy cesserà di essere viva nella mia testa e nel mio cuore. Non voglio che quel giorno arrivi mai."

Oltre al film, BBC pubblicherà una compilation di 3 CD delle performance della cantante per la BBC.

