Amy Winehouse: riemerge la disgustosa foto della torta-cadavere di Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris è finito al centro di una polemica a causa di una foto pubblicata 11 anni fa, ritraente una torta che raffigurava il cadavere di Amy Winehouse, che è recentemente riemersa online e ha scioccato di nuovo i fan. Lo scatto in questione proviene dalla festa di Halloween organizzata dalla star nel lontano 2011, secondo quanto riferito da BuzzFeed,

La foto, che è stata cancellata poco dopo essere stata pubblicata da Justin Mikita, mostrava una versione culinaria insanguinata e mutilata del cadavere della Winehouse, deceduta tragicamente appena tre mesi prima della suddetta festa di Halloween, all'età di 27 anni.

"Non riesco a credere a quante persone online di età superiore ai 25 anni stanno scoprendo solo ora la disgustosa torta Amy Winehouse di Neil Patrick Harris", si legge in un tweet di Ashley Reed, che da allora ha cambiato il suo account in privato. "Sì, Neil Patrick Harris ha letteralmente mangiato una torta che imitava il cadavere di Amy Winehouse per Halloween subito dopo la sua morte. Da allora detesto quell'uomo".

I fan sono rimasti disgustati dalla foto riemersa della festa di Neil Patrick Harris e hanno dato vita ad una vera e propria polemica sui social media. "Sì, non avevo idea che avesse fatto questa cosa grottesca fino all'altro giorno e da ora non ho più rispetto per quella persona", ha scritto un utente su Twitter.