Amy Winehouse, la sua ex amante rivela che la cantante era confusa riguardo la sua sessualità

L'ex amante di Amy Winehouse, durante un'intervista per un nuovo documentario, ha rivelato che la cantante era confusa a proposito della sua sessualità.

Amy Winehouse era molto confusa a proposito della sua sessualità, almeno secondo quanto riferito dalla sua ex amante; la cantante di Back To Black, morta tragicamente all'età di 27 anni nel 2011, ha avuto una lunga relazione con una delle sue migliori amiche: Catriona Gourlay.

Catriona ha affermato che lei ed Amy "si amavano", ma che questo ha lasciato la celebre cantante "confusa" a proposito della sua sessualità per molti anni. L'amica intima di Amy ha rivelato il suo segreto in un nuovissimo documentario della BBC Two intitolato "Reclaiming Amy": un'interpretazione femminile della sua vita, dei suoi amori e della sua eredità.

Durante l'intervista per il documentario, che segnerà i dieci anni dalla morte della cantante, Catriona si è aperta su come la loro relazione "unica" sia rapidamente sbocciata dall'amicizia a molto altro: "Quando avevo 19/20 anni avevo già avuto una relazione a lungo termine con una ragazza, quindi sapevo chi ero. Amy mi lasciava dei biglietti mentre dormivo: 'Sei la ragazza più bella che abbia mai visto' e 'Come puoi essere così bella da addormentata?'"

"La nostra relazione era così unica, indefinita, ci volevamo molto bene e lei era molto confusa a riguardo." Ha continuato l'amica ed ex amante di Amy. "Quando vivi qualcosa di così indefinito per molti anni tutto diventa difficile. Credo che sapere queste cose sia fondamentale per capirla e credo anche che questo aspetto della sua sessualità la turbasse profondamente."

Durante l'intervista, Catriona ha anche ricordato come Amy Winehouse una volta abbia scherzato sulla sua sessualità. "Non sono lesbica fino a che non bevo quattro sambuche," scherzò la cantante, accennando ad una profonda attrazione per le donne.