Superman, Amy Adams tornerà nei panni di Lois Lane? La risposta dell'attrice

Il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman ha immediatamente ispirato le speculazioni dei fan riguardo a una ipotetica riconferma anche della Lois Lane di Amy Adams. Ma sarà davvero così?

Il suo resta un personaggio centrale nella caratterizzazione stessa del Clark Kent di Cavill, ricordando che l'ultima volta i cui l'abbiamo vista, la situazione suggeriva che fosse incinta.

Nel corso di una recente chiacchierata con Variety, Amy Adams è stata interrogata proprio sulla questione di un suo ipotetico ritorno, confermando che per adesso non c'è stato ancora nessun contatto con la Warner Bros: "Sono entusiasta per il ritorno di Cavill. È un Superman così meraviglioso, e sono felice di vederlo nuovamente in azione", ha detto sulla conferma del suo ex collega DC, per poi parlare di un suo eventuale ritorno del ruolo, "Nessuno me ne ha ancora parlato. Sia se sarò di nuovo io, sia se sarà qualcun altro, sarà comunque fantastico. Il ruolo di Lois è stato ricoperto da così tante attrici meravigliose in passato, quindi sosterrò qualunque direzione decidano di prendere".

Le nuove chiacchiere sul Superman di Henry Cavill, specialmente in seguito al suo cameo in Black Adam, hanno ispirato teorie su teorie riguardo a un probabile nuovo film per il personaggio. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, magari proprio in questo senso.