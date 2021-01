Amy Adams sarà la produttrice di Outlawed, serie tratta dall'omonimo romanzo

Amy Adams sarà la produttrice di Outlawed, una serie televisiva tratta dall'omonimo rfomanzo scritto da Anna North.

Il progetto segna il ritorno della star nel mondo dei progetti per il piccolo schermo dopo il successo di Sharp Objects.

Outlawed è il romanzo scritto da Anna North che racconta la storia di una giovane levatrice che deve lasciarsi la sua vita alle spalle dopo che è stata sposata per un anno senza però avere figli, situazione che la mette a rischio perché nella città in cui vive vengono abitualmente impiccate le donne sterili temendo che siano delle streghe. La donna si unisce quindi a un gruppo di fuorilegge chiamato The Hole in the Wall Gang, la cui missione è creare un'area sicura per le donne emarginate nel West.

Amy Adams ha ottenuto i diritti per un adattamento del romanzo tramite la sua Bond Group Entertainment e si occuperà della produzione della serie in collaborazione con A24.

Attualmente la produzione non ha ancora trovato la persona giusta a cui affidare il compito di scrivere la sceneggiatura.

L'attrice tornerà prossimamente sul set per realizzare Kinds od America, progetto diretto da Adam McKay, e il sequel di Come d'incanto.