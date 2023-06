Amore e morte a Venezia: trama e cast del film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Amore e morte a Venezia: cast e trama del secondo film del ciclo 'Nel segno del giallo'.

Stasera, 17 giugno, su Rai 2, in prima serata, e in prima visione assoluta, va in onda Amore e morte a Venezia, il secondo film del ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola è diretta da Johannes Grieser. La sceneggiatura è opera di Till Endemann, Kai-Uwe Hasenheit e Stefan Wild. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Amore e morte a Venezia: Trama

Un restauratore, Lukas, viene trovato morto nella meravigliosa città lagunare. Da Vienna arriva la moglie Anna con Paul, il loro bambino problematico, per riportare a casa il corpo del marito. Madre e figlio vengono accolti e ospitati da Rafael, collega e compagno di scuola d'arte, che hanno frequentato insieme. Anna si rende immediatamente conto che qualcosa non quadra nella morte di Lukas.

Inizia ad effettuare delle indagini in prima persona, aiutata, indirettamente, dal cellulare del marito che fornisce delle tracce. E così scopre l'esistenza di una certa Federica che, non solo potrebbe essere stata l'amante di Lukas, ma sembrerebbe anche implicata nella sua morte. Alla fine, aiutata da un commissario di polizia del reparto di recupero del patrimonio artistico italiano, Anna scopre la terribile verità che riguarda i colpevoli della morte del marito.

Amore e morte a Venezia: Interpreti e personaggi