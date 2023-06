Amici Full Out stasera su Italia 1: scaletta del concerto degli allievi di Maria de Filippi

Gli Allievi di Amici 22 si sono ritrovati sul palco per il concerto Amici Full Out: la scaletta e i conduttori della serata

Il 14 maggio si è conclusa l'edizione di Amici 22. Stasera, 20 giugno, su Italia 1 in prima serata andrà in onda Amici Full Out, il concerto degli allievi di Maria De Filippi. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai fan dei cantanti usciti dal talent show della rete ammiraglia Mediaset. Ecco i conduttori e la scaletta della serata.

Location e conduttori

Il concerto si terrà presso l'Ippodromo delle Capannelle di Roma, uno degli impianti storici dell'ippica italiana. A condurre la serata saranno Nicolò De Devitiis, noto volto del programma Le Iene, e Isobel Kinnear, la ballerina di origini australiane che ha ottenuto successo proprio ad Amici. Al loro fianco sarà presente anche Giulia Stabile, un'altra ballerina e volto familiare per gli appassionati del programma di Maria De Filippi.

Ospiti

Tra gli ospiti della serata ci saranno gli insegnanti della scuola di Amici Alessandra Celentano, Arisa e Lorella Cuccarini. Quest'ultima ritroverà sul palco Olly, il giovane cantante con cui ha duettato nell'ultima edizione di Sanremo. L'angolo del buonumore sarà affidato al comico e imitatore Vincenzo De Lucia.

Scaletta