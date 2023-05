Amici 22, vince Mattia Zenzola, seconda Angelina Mango: tutti i premi della serata finale

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22, dopo aver battuto in finale Angelina Mango grazie al televoto del pubblico di casa. Il ballerino si è aggiudicato il montepremi di 150.000 euro. Angelina, seconda classificata, è la vincitrice del circuito canto. Ecco come sono stati distribuiti i premi della finale e le proposte di lavoro ricevute dai ballerini.

Alla finale di Amici 22 sono giunti quattro allievi della scuola, due ballerini e due cantanti. Nel settore della danza si sono sfidati Isobel e Mattia. La prima faceva parte del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il ballerino, invece, era nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Nel circuito del canto, i finalisti erano Angelina Mango, del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Wax, componente della squadra guidata da Arisa e Raimondo Todaro.

I primi a sfidarsi sono stati i cantanti, la gara tra Angelina Mango e Wax ha visto trionfare la talentuosa figlia del compianto cantante.

Subito dopo è toccato ai ballerini, qui Mattia ha battuto Isabel, la ballerina arrivata dall'Australia per partecipare al talent made in Italy.

La finale ha visto sfidarsi Mattia ed Angelia, i due allievi hanno affrontato sei round emozionanti, offrendo al pubblico in studio e a quelli che seguono il programma sui social delle esibizioni entusiasmanti.

Nel corso della serata soni stati assegnati i seguenti premi:

Mattia ha trionfato nel programma guadagnando 150mila euro in gettoni d'oro.

Angelina si è aggiudicata il circuito del canto, ricevendo anche il prestigioso Premio della Critica e il Premio delle Radio.

Isobel ha vinto il premio TIM, che consiste in un premio in denaro del valore di 30.000 euro in gettoni d'oro.

Wax ha ottenuto il premio OREO, un riconoscimento che include 20.000 euro in gettoni d'oro.

Tutti e quattro i finalisti hanno ricevuto il premio Marlù, che consiste in 7.000 euro in gettoni d'oro.

Durante la finale ci sono state anche delle emozionanti notizia per Isobel e Mattia, il loro talento nel ballo è stato riconosciuto e premiato con diverse opportunità di lavoro.

Isobel ha ricevuto un'offerta di un contratto di due anni con la compagnia Amck Dance, il che rappresenta un impegno significativo nel mondo della danza. Inoltre, è stata selezionata per uno dei ruoli principali nel musical Chicago, che partirà a breve. Infine, ha anche ricevuto la proposta di unirsi al cast di Chorus Line, un musical che si terrà in Spagna per sei mesi, con la possibilità di ottenere un contratto da solista. Queste opportunità offrono a Isobel una piattaforma per esprimere la sua arte e consolidare la sua carriera nel campo della danza.

Anche per Mattia si sono aperte diverse porte. Come vincitore del circuito di ballo di Amici 22, ha ricevuto due proposte di lavoro. La prima è la possibilità di prendere parte alla prossima edizione di On Dance, l'evento che si terrà in Piazza Duomo a Milano a settembre. Questa è un'opportunità eccitante per esibirsi davanti a un vasto pubblico e mostrare le sue abilità. Inoltre, ha ricevuto una proposta per lavorare con la compagnia 'Burn the Floor, un prestigioso gruppo di ballo.