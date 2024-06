Amici: due protagonisti del programma fotografati insieme: ritorno di fiamma?

Sul web si parla di un presunto flirt tra due partecipanti di edizioni diverse di Amici di Maria De Filippi: la ballerina Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni. La prima ha partecipato alla ventiduesima edizione del programma, conclusasi con la vittoria di Mattia Zenzola. Il secoondo, invece, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del talent show, vinta da Sarah Toscano.

Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni: amicizia o amore?

Milano in questi giorni è al centro del mondo della moda con la Fashion Week che, dal 14 al 18 giugno, coinvolgerà numerosi personaggi dello show business che assisteranno agli eventi previsti dalla manifestazione. Ieri, alla sfilata di Moschino, hanno partecipato i due ballerini, come evidenziano gli scatti pubblicati sui social.

Maddalena, che oltre ad Amici, ha partecipato a Pechino Express 2024 con Megan Ria, un'altra ballerina ed ex allieva di Amici, durante il suo percorso nel talent show iniziò una relazione proprio con Mattia Zenzola, il ballerino di Raimondo Todaro che avrebbe vinto l'edizione. La loro storia all'interno della casetta è durata un paio di mesi.

Nicholas ad Amici 23

Secondo indiscrezioni, datate maggio 2023, dell'esperta di gossip Deianira Marzano, Maddalena, lo scorso anno, sarebbe stata legata a Nicholas. Il ballerino, all'epoca, non era ancora entrato nel talent di Maria De Filippi ma aveva fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci. La relazione tra Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni non è mai stata ufficializzata. Non è chiaro quindi se la loro presenza alla sfilata sia dovuta a un'amicizia consolidata da anni o a un ritorno di fiamma tra due ex fidanzati.