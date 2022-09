Amici, Anna Pettinelli rompe il silenzio su Maria De Filippi: "Ecco la verità"

Anna Pettinelli non parteciperà alla nuova edizione di Amici: la conduttrice radiofonica ha svelato a Super Guida Tv il suo rapporto con Maria De Filippi dopo essere stata sostituita nel talent che ripartirà a breve su Canale 5.

Nonostante il suo addio ad Amici 22, dove l'opinionista de La vita in diretta verrà sostituita da Arisa , Anna Pettinelli e Marioa De Filippi sono ancora in buoni rapporti, anzi ottimi. A sottolinearlo è proprio la conduttrice radiofonica: "Amici è stata un'esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto", ha ripetuto più volte a Super Guida Tv.

Anna Pettinelli ha parlato di altri progetti in ballo, che, per ora, sono ancora top secret: "Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie". Nei giorni scorsi TV Blog ha scritto che la Pettinelli potrebbe essere coinvolta dalla Fascino in un nuovo programma, forse un nuovo format di Witty Tv.

A Venezia 2022, Anna Pettinelli ha partecipato alla cerimonia di premiazione della Starlight International Cinema, alla Mostra del Cinema ha visto l'ultimo lavoro di Paolo Virzì: "Per il momento ho visto solo il film Siccità ma anche gli altri mi sembrano interessanti. Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini", ha concluso