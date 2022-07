Amici 22, fuori Veronica Peparini e Anna Pettinelli: chi sono i nuovi professori

Veronica Peparini e Anna Pettinelli non saranno tra i professori di Amici 22: le insegnanti verranno sostituite da due new entry, scopriamo chi sono.

Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono fuori da Amici 22: la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi farà a meno delle due insegnanti, la prima di danza, la seconda di canto, che negli ultimi serali hanno formato un team che, ad Amici 20, ha ottenuto la vittoria grazie alla ballerina Giulia Stabile.

L'addio di Anna Pettinelli era diventato più di un rumor quando TvBlog ha pubblicato l'indiscrezione secondo cui Arisa, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, sarebbe tornata ad Amici. La cantante è destinata a riprendere il ruolo di insegnante di canto avuto nelle edizioni del 2018, del 2020 e del 2021. La conduttrice radiofonica, in tutti questi giorni, non ha mai smentito le voci del suo distacco dal talent, preferendo rimanere in silenzio.

Nelle scorse ore Davide Maggio, dal suo sito, ha lanciato l'indiscrezione che anche Veronica Peparini lascerà il programma, poche ore dopo la stessa coreografa e ballerina ha pubblicato un poster su Instagram dove ha scritto "Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi". La didascalia scelta da Veronica lascia intendere che la compagna di Andreas Muller è pronta per nuove avventure, magari al fianco del fratello Giuliano, coreografo teatrale e televisivo. Uno dei suoi ultimi lavori sul piccolo schermo è stato Uà - Uomo di varie età, lo spettacolo di Claudio Baglioni.

Secondo le indiscrezioni, a cui abbiamo fatto riferimento prima, Veronica Peparini sarà sostituita da Emanuel Lo, il coreografo, compagno della cantante Giorgia, nel 2016 è stato insegnante di hip hop ad Amici ed, inoltre, è stato più volte ospite della trasmissione in qualità di giudice. Emanuel Lo Iacono, questo il suo vero nome, vanta collaborazioni con Robbie Williams e Ricky Martin, Kylie Minogue e Luciano Pavarotti.

La nuova scuola di Amici avrà quindi i seguenti insegnanti, nella sezione canto ci saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, nella sezione danza accanto ad Alessandra Celentano ritorna Raimondo Todaro e la new entry Emanuel Lo.