Amici 25 verso il Serale: ecco i giudici scelti da Maria De Filippi

La nuova giuria del Serale è finalmente svelata: tra musica, tv e danza, i quattro protagonisti porteranno punti di vista diversi. Ecco i nomi e gli indizi che hanno aiutato a svelarli.

Siamo alla vigilia della partenza del Serale di Amici di Maria De Filippi 25, la fase finale del talent show che ci accompagnerà fino alla proclamazione del nuovo campione che succederà a Daniele Doria, il ballerino vincitore nel 2025. Nei giorni scorsi, sui profili social ufficiali del programma erano comparsi alcuni misteriosi indizi che avevano fatto discutere i fan sulla possibile composizione della giuria. Secondo quanto riportato da Adnkronos, i giudici del Serale saranno Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

Gli indizi che hanno aiutato a sciogliere l'enigma sui giudici

Gli indizi sembrano confermare tutto: la borsetta rossa rimandava a Malgioglio, l'uncinetto è uno degli hobby di Elena D'Amario, i cavalli rappresentano una passione di Cattelan, mentre le scarpe bianche e nere richiamano quelle indossate da Gigi D'Alessio durante la sua esibizione del 14 febbraio 2011 al Radio City Music Hall di New York.

Gigi D’Alessio

Quando inizia il Serale di Amici 25 e quello che sappiamo sulle squadre

Il Serale prenderà il via sabato 21 marzo 2026, come sempre sotto la guida di Maria De Filippi. In studio ci saranno i sei professori che hanno accompagnato gli allievi durante il loro percorso: tre per il canto e tre per il ballo:

Per il canto : Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Per il ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Le squadre del Serale

Anche quest'anno saranno tre le squadre a sfidarsi:

Zerbi - Celentano

Emanuel Lo - Pettinelli

Peparini - Cuccarini

Alessandro Cattelan

Squadra Zerbi - Celentano

Il team riunisce sette allievi tra canto e ballo:

Caterina (cantante)

Elena (cantante)

Plasma (cantante)

Riccardo (cantante)

Antonio (ballerino)

Emiliano (ballerino)

Nicola (ballerino)

Squadra Emanuel Lo - Pettinelli

La squadra schiera cinque finalisti:

Gard (cantante)

Opi (cantante)

Valentina (cantante)

Kiara (ballerina)

Alessio (ballerino)

Squadra Peparini - Cuccarini

Anche questo team conta cinque concorrenti:

Michele (cantante)

Angie (cantante)

Lorenzo (cantante)

Alex (ballerino)

Simone (ballerino)