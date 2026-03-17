Amici 25 verso il Serale: ecco i giudici scelti da Maria De Filippi

Siamo alla vigilia della partenza del Serale di Amici di Maria De Filippi 25, la fase finale del talent show che ci accompagnerà fino alla proclamazione del nuovo campione che succederà a Daniele Doria, il ballerino vincitore nel 2025. Nei giorni scorsi, sui profili social ufficiali del programma erano comparsi alcuni misteriosi indizi che avevano fatto discutere i fan sulla possibile composizione della giuria. Secondo quanto riportato da Adnkronos, i giudici del Serale saranno Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.
Gli indizi che hanno aiutato a sciogliere l'enigma sui giudici
Gli indizi sembrano confermare tutto: la borsetta rossa rimandava a Malgioglio, l'uncinetto è uno degli hobby di Elena D'Amario, i cavalli rappresentano una passione di Cattelan, mentre le scarpe bianche e nere richiamano quelle indossate da Gigi D'Alessio durante la sua esibizione del 14 febbraio 2011 al Radio City Music Hall di New York.
Quando inizia il Serale di Amici 25 e quello che sappiamo sulle squadre
Il Serale prenderà il via sabato 21 marzo 2026, come sempre sotto la guida di Maria De Filippi. In studio ci saranno i sei professori che hanno accompagnato gli allievi durante il loro percorso: tre per il canto e tre per il ballo:
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Per il canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.
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Per il ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.
Le squadre del Serale
Anche quest'anno saranno tre le squadre a sfidarsi:
- Zerbi - Celentano
- Emanuel Lo - Pettinelli
- Peparini - Cuccarini
Squadra Zerbi - Celentano
Il team riunisce sette allievi tra canto e ballo:
- Caterina (cantante)
- Elena (cantante)
- Plasma (cantante)
- Riccardo (cantante)
- Antonio (ballerino)
- Emiliano (ballerino)
- Nicola (ballerino)
Squadra Emanuel Lo - Pettinelli
La squadra schiera cinque finalisti:
- Gard (cantante)
- Opi (cantante)
- Valentina (cantante)
- Kiara (ballerina)
- Alessio (ballerino)
Squadra Peparini - Cuccarini
Anche questo team conta cinque concorrenti:
- Michele (cantante)
- Angie (cantante)
- Lorenzo (cantante)
- Alex (ballerino)
- Simone (ballerino)