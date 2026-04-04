Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, manche, squadre e allievi in gara

Stasera, sabato 4 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le prime due puntate, quattro allievi hanno già dovuto abbandonare la scuola; tredici restano in gara, coltivando il sogno di alzare la coppa del vincitore. Ecco cosa vedremo questa sera tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.

Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma offre un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata Qui troverete le anticipazioni con gli esiti delle gare, l'allievo eliminato e quelli al ballottaggio.

Gli ospiti della puntata di Amici 25 del 4 aprile

Anche questa sera, nello studio di Maria De Filippi, arriveranno grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti musicali ci sarà Tommaso Paradiso, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove si è esibito con il brano I romantici. L'artista ha recentemente annunciato anche il suo tour estivo 2026, che toccherà diverse città italiane.

In studio anche l'attore Nicolas Maupas, noto per il suo ruolo nella serie Mare fuori, e la showgirl Elisabetta Canalis. L'angolo della comicità della serata sarà affidato a Enrico Brignano.

Locandina di Nicolas Maupas

Cosa vedremo stasera

A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini ci sarà la giuria composta da quattro volti noti:

Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione

Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza

Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24

Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice

Le sfide della terza puntata

Anche questa puntata sarà articolata in tre manche:

Al termine della prima manche verrà decretato il primo eliminato della serata

Le altre due manche stabiliranno i concorrenti che andranno al ballottaggio finale

Quali sono Gli allievi rimasti in gara

Dopo le prime eliminazioni, gli allievi rimasti sono divisi in tre squadre:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti: Caterina, Elena, Plasma, Riccardo

Ballerini: Emiliano, Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti: Angie, Lorenzo

Ballerino: Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Cantanti: Gard, Valentina

Ballerini: Kiara, Alessio

Chi partecipa al fomato Password

Prosegue anche il gioco Password, il format - che negli Stati Uniti è stato condotto anche da Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan all'interno della puntata. Questa settimana giocheranno Nicolas Maupas in coppia con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis insieme ad Amadeus.