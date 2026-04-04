Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, manche, squadre e allievi in gara

Stasera, sabato 4 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le prime due puntate, quattro allievi hanno già dovuto abbandonare la scuola; tredici restano in gara, coltivando il sogno di alzare la coppa del vincitore. Ecco cosa vedremo questa sera tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.
Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma offre un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata Qui troverete le anticipazioni con gli esiti delle gare, l'allievo eliminato e quelli al ballottaggio.
Gli ospiti della puntata di Amici 25 del 4 aprile
Anche questa sera, nello studio di Maria De Filippi, arriveranno grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti musicali ci sarà Tommaso Paradiso, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove si è esibito con il brano I romantici. L'artista ha recentemente annunciato anche il suo tour estivo 2026, che toccherà diverse città italiane.
In studio anche l'attore Nicolas Maupas, noto per il suo ruolo nella serie Mare fuori, e la showgirl Elisabetta Canalis. L'angolo della comicità della serata sarà affidato a Enrico Brignano.
Cosa vedremo stasera
A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini ci sarà la giuria composta da quattro volti noti:
- Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice
Le sfide della terza puntata
Anche questa puntata sarà articolata in tre manche:
- Al termine della prima manche verrà decretato il primo eliminato della serata
- Le altre due manche stabiliranno i concorrenti che andranno al ballottaggio finale
Quali sono Gli allievi rimasti in gara
Dopo le prime eliminazioni, gli allievi rimasti sono divisi in tre squadre:
Squadra Zerbi-Celentano
- Cantanti: Caterina, Elena, Plasma, Riccardo
- Ballerini: Emiliano, Nicola
Squadra Peparini-Cuccarini
- Cantanti: Angie, Lorenzo
- Ballerino: Alex
Squadra Emanuel Lo-Pettinelli
- Cantanti: Gard, Valentina
- Ballerini: Kiara, Alessio
Chi partecipa al fomato Password
Prosegue anche il gioco Password, il format - che negli Stati Uniti è stato condotto anche da Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan all'interno della puntata. Questa settimana giocheranno Nicolas Maupas in coppia con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis insieme ad Amadeus.