Amici 25, Rudy Zerbi cambia idea e salva Michele dalla sfida: "Ma voglio un banco anche per Caterina"

In un momento ricco di tensione, Rudy Zerbi ferma la sfida tra Michele e Caterina, dichiarando di non voler eliminare il ragazzo. E chiede anche un banco extra per la sfidante.

Questo pomeriggio, alle 14:00, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent ormai giunto alla sua 25ª edizione e sempre pronto a sorprendere. La puntata di oggi non ha fatto eccezione: protagonista assoluto del momento più inatteso è stato Rudy Zerbi, che ha spiazzato tutti con una decisione imprevedibile durante la sfida tra Michele Ballo e l'antagonista Caterina.

La sfida Tra Michele e Caterina tra inediti e cover

La ragazza era stata scelta proprio dallo storico professore, che l'aveva ascoltata ai casting rimanendone colpito. La sfida è iniziata con gli inediti dei due ragazzi, per poi proseguire con le cover. È stato in questo momento che Michele, accompagnato dal suo violoncello, ha regalato una toccante interpretazione di Arcade, il celebre brano di Duncan Laurence.

L'interpretazione che tocca Zerbi e la decisione inaspettata

Al termine dell'esibizione, è arrivato l'inatteso colpo di scena. Visibilmente emozionato, Zerbi ha dichiarato che la performance di Michele gli aveva fatto cambiare idea: "Devo essere onesto: ascoltare questa cover mi ha fatto cambiare idea. Trovo sbagliato che oggi Michele rischi di uscire dalla scuola. Se proprio Michele deve uscire, non voglio che esca per mano mia e voglio che questa sfida sia annullata." Parole che hanno commosso anche Michele, scoppiato in lacrime mentre Maria De Filippi lo consolava.

Caterina, nuova allieva di Amici 25

Ma la sorpresa non è finita qui. Zerbi ha infatti avanzato una proposta fuori dagli schemi: annullare la sfida e, allo stesso tempo, chiedere l'ingresso di Caterina aggiungendo un banco. "L'ho scelta io. Vorrei chiedere ai miei colleghi di darle un banco. Se si può fare, anche subito, vorrei che si esprimessero. Merita di entrare nella scuola." Mentre Michele tornava al suo posto, Caterina si è esibita su Lucciole, la cover di Blanco che aveva preparato per la sfida.

Caterina entra nella scuola, Michele è salvo (per ora)

Dopo l'esibizione, i professori si sono espressi: al sì scontato di Zerbi si sono aggiunti quelli di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che ha commentato: "Io non sono impressionatissima, ma se un professore fa una richiesta del genere non troverà mai il mio voto contrario." Anche i professori di ballo hanno appoggiato la decisione. Risultato? Caterina entra ufficialmente nella scuola di Amici 25, mentre Michele - secondo regolamento - dovrà affrontare una nuova sfida già nella prossima puntata.