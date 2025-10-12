Amici 25, Pierpaolo si commuove dopo l’esibizione: “Fatico ad accettarmi”

Nel talent di Maria De Filippi, Pierpaolo si è messo a nudo dopo la sua esibizione su Volevo essere un duro. Oriella Dorella lo ha emozionato con parole di incoraggiamento

La terza puntata di Amici 25, andata in onda domenica 12 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e momenti significativi. Tra le esibizioni degli allievi della scuola di Maria De Filippi, hanno brillato Flavia e Tommaso, vincitori rispettivamente delle classifiche di ballo e di canto. Uno dei momenti più intensi della puntata è stato però quello che ha visto protagonista Pierpaolo, giovane ballerino che, dopo la sua esibizione, si è lasciato travolgere dall'emozione di fronte alle parole della giudice Oriella Dorella.

Pierpaolo balla sulle note di Lucio Corsi

L'allievo ha danzato insieme al professionista Michele sulle note di Volevo essere un duro, il brano di Lucio Corsi che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. La sua performance, seppur sentita, non ha convinto del tutto il giudice, portandolo a posizionarsi nella parte bassa della classifica di categoria.

Il dialogo con Oriella Dorella emoziona tutti

Al termine dell'esibizione, l'étoile ha chiesto a Pierpaolo cosa avesse voluto comunicare con quella coreografia e quali emozioni avesse provato sul palco. L'allievo ha spiegato: "Con questa esibizione volevo tirare fuori una parte di me. Mi sento molto simile al personaggio della canzone: una persona un po' paranoica, che fa fatica ad accettarsi. In quella coreografia ci sono io."

Plasma

Oriella Dorella, colpita dalla sua sincerità, gli ha risposto: "Il bello della danza è che ti mostri nudo sul palco, al di là dei costumi o delle maschere che puoi indossare. Con questa coreografia hai tirato fuori la tua personalità."

Visibilmente imbarazzato e con gli occhi lucidi, Pierpaolo ha poi confidato a Maria De Filippi: "Non mi piace parlare di me stesso." La conduttrice, con la consueta sensibilità, gli ha fatto notare che non aveva detto nulla di strano, ma semplicemente di non sentirsi sempre a proprio agio con se stesso, una sensazione che accomuna molti ragazzi della scuola.

Il sostegno dei compagni a Pierpaolo

A sostenerlo sono intervenuti anche Penelope e Plasma, che hanno voluto incoraggiarlo. "L'abbiamo capito tutti che Pierpaolo è una persona speciale... tutti tranne uno: lui," ha commentato Plasma, strappando un applauso del pubblico. Una puntata intensa, dunque, in cui talento e fragilità si sono intrecciati ancora una volta, confermando Amici come uno spazio in cui l'arte diventa anche un percorso di crescita personale.