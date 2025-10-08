Amici 25: Maria De Filippi trasforma la fragilità di Alex Calu in una lezione di vita

Il ballerino si è confidato parlando dei suoi problemi alimentari e del rapporto con il proprio corpo. Con sensibilità, Maria ha voluto mostrare a tutti che nessuno è solo nelle proprie paure.

Domenica 5 ottobre è andato in onda il secondo pomeridiano di Amici 25, la puntata in cui gli allievi scelti dai professori si sono esibiti davanti ai giudici esterni scelti da Maria De Filippi, ovvero Kledi e Garrison. Tra i protagonisti più discussi c'è stato Alex Calu, ballerino di latino americano nella squadra di Veronica Peparini.

Celentano critica l'aspetto fisico di Alex

Durante la puntata, Alessandra Celentano ha espresso alcune riserve sul fisico del giovane danzatore, definendolo "poco muscoloso" per la disciplina del latino americano. L'osservazione ha acceso il dibattito, tanto che anche Veronica Peparini, per contro, ha sottolineato a Tommaso - allievo della Celentano - lo stesso tipo di mancanza fisica, generando un confronto acceso tra le due insegnanti.

La lettera della Celentano e il compito di sensualità

Nel pomeridiano ad Alex è stata mostrata una lettera della maestra di classico che gli spiegava meglio il suo punto di vista: "Reputo tu sia sufficientemente preparato nella tua disciplina. Sei dinamico e convincente, ma nel latino americano mi aspetto un danzatore atletico, aitante, vigoroso e sensuale. Tutto questo, al momento, non lo vedo in te." Per metterlo alla prova, gli ha affidato un compito: eseguire una rumba in grado di trasmettere forza, coinvolgimento e sensualità.

Tommaso allievo di Alessandra Celentano

Alex si confessa: "Non mi sono mai sentito bello"

Le parole della Celentano hanno toccato un nervo scoperto del ballerino che ha raccontato le difficoltà a rapportarsi con il suo aspetto fisico: "Posso fare la coreografia, ma il problema è l'estetica. Io non mi vedo bello. Da piccolo ho avuto problemi alimentari, a 16 anni ero troppo magro perché mi vedevo grosso e non mi sentivo all'altezza. Così ho iniziato a mangiare sempre meno."

Maria De Filippi interviene: "Non sei solo"

A quel punto la conduttrice del talent show ha fatto sentire la sua voce per consolare Alex e per trasformare quel momento in una riflessione collettiva. Maria De Filippi ha invitato anche gli altri allievi a parlare delle proprie insicurezze: tra chi ha confessato di non amare l'acne e chi ha parlato del seno piccolo, la classe ha condiviso le proprie fragilità, dimostrando quanto sia comune sentirsi "imperfetti".

"Non volevo farti emozionare, ma farti capire che certe sensazioni non appartengono solo a te. Le insicurezze sull'aspetto fisico o sul talento fanno parte della crescita, non devono farvi sentire diversi dagli altri", ha concluso Maria De Filippi.

Una lezione oltre la danza

Ancora una volta, Amici si è confermato non solo un talent show, ma anche un luogo dove i giovani imparano ad accettarsi, a riconoscere i propri limiti e a trasformare le insicurezze in forza. Una lezione di vita che Maria De Filippi ha voluto trasmettere non solo ad Alex, ma a tutti i ragazzi che, come lui, ogni giorno cercano di credere un po' di più in sé stessi.