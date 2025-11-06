Amici 25, anticipazioni puntata del 9 novembre: esiti delle sfide, Celentano lascia lo studio, ecco perché

Una nuova e intensa registrazione di Amici 25 si è svolta negli studi Elios di Roma. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi hanno affrontato ben tre sfide, oltre a una già andata in onda nel daytime, difendendo la maglia conquistata nella prima puntata. La puntata realizzata oggi andrà in onda domenica 9 novembre alle 14:00 su Canale 5. Come sempre, le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e l'account X AmiciNews.

Giudici e ospiti della puntata

A giudicare le esibizioni di canto e ballo sono stati:

Ornella Vanoni

Diana Del Bufalo , che ha presentato anche il suo spettacolo teatrale;

, che ha presentato anche il suo spettacolo teatrale; Annalisa , giudice del canto e ospite musicale, che si è esibita con la sua hit Esibizionista;

, giudice del canto e ospite musicale, che si è esibita con la sua hit Esibizionista; Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano, giudice della categoria ballo.

Sfide e verdetti: chi ha difeso la maglia e chi è a rischio

Durante la registrazione si sono tenute tre sfide ufficiali, mentre una - quella di Pierpaolo - era già stata vista nel daytime del 5 novembre.

Pierpaolo : sfida vinta e già andata in onda nel daytime.

Maria Rosaria : sfida disputata all'inizio della puntata contro Desirée , giudicata da Francesca Tocca . La sfidante ha eseguito due coreografie da sola, mentre Maria Rosaria ha danzato sulle note di El Perdón e in coppia con Mattia su Sexy Rave. Secondo la Tocca, la sfidante Diana era "brava e preparata", ma Maria Rosaria "ha un modo tutto suo di ballare e ha dentro cose molto belle". Vittoria per Maria Rosaria .

Flavia : ha affrontato la sfidante Angelica . Flavia ha cantato Dangerous Woman mentre Angelica ha eseguito Voilà. La giuria le ha assegnato la vittoria, riconoscendole la capacità di "metterci qualcosa di più di suo".

: ha affrontato la sfidante . Flavia ha cantato Dangerous Woman mentre Angelica ha eseguito Voilà. La giuria le ha assegnato la vittoria, riconoscendole la capacità di "metterci qualcosa di più di suo". Angie: ha vinto la sfida, che vedremo nei prossimi giorni nel daytime.

Emanuele ha riavuto la maglia

Gara canto: la classifica e i giudizi dei giudici

La gara canto ha regalato grandi emozioni e qualche discussione tra i professori. Ecco la classifica completa e i commenti principali:

Valentina - Man! I Feel Like a Woman: Annalisa l'ha definita "intonatissima", aggiungendo che il brano, sebbene sembri facile, "nasconde passaggi difficili che solo chi canta davvero riconosce".

- Man! I Feel Like a Woman: Annalisa l'ha definita "intonatissima", aggiungendo che il brano, sebbene sembri facile, "nasconde passaggi difficili che solo chi canta davvero riconosce". Angie - Minuetto di Mia Martini: Annalisa le ha consigliato di "ricercare di più sé stessa", mentre Ornella Vanoni ha detto che "non ha raggiunto l'emozione di Mia Martini, ma ci è arrivata molto vicina".

- Minuetto di Mia Martini: Annalisa le ha consigliato di "ricercare di più sé stessa", mentre Ornella Vanoni ha detto che "non ha raggiunto l'emozione di Mia Martini, ma ci è arrivata molto vicina". Gard - The Power of Love: Annalisa ha elogiato la sua voce e il vibrato, definendo l'interpretazione "molto intensa".

- The Power of Love: Annalisa ha elogiato la sua voce e il vibrato, definendo l'interpretazione "molto intensa". Riccardo - Il mondo di Jimmy Fontana: Ornella Vanoni gli ha dato 10 , riconoscendone la sensibilità.

- Il mondo di Jimmy Fontana: Ornella Vanoni gli ha dato , riconoscendone la sensibilità. Plasma - Alors on danse di Stromae (versione con barre): la Vanoni ha citato una frase di Marracash, apprezzando la sua energia.

- Alors on danse di Stromae (versione con barre): la Vanoni ha citato una frase di Marracash, apprezzando la sua energia. Penultimo e terzultimo posto : Michele e Michelle . Michelle ha cantato Chiamo io, chiami tu di Gaia; Michele si è esibito con Per me è importante dei Tiromancino, accompagnandosi al piano. La Vanoni gli ha dato 7, dicendo di non aver capito bene le parole per via del "rimbombo del pianoforte" e del microfono troppo vicino. Rudy Zerbi lo ha criticato duramente: "Canti solo per te, non arrivi al pubblico". Lorella Cuccarini ha difeso la sua allieva Michelle, spiegando di volerla far uscire dalla sua comfort zone.

: e . Michelle ha cantato Chiamo io, chiami tu di Gaia; Michele si è esibito con Per me è importante dei Tiromancino, accompagnandosi al piano. La Vanoni gli ha dato 7, dicendo di non aver capito bene le parole per via del "rimbombo del pianoforte" e del microfono troppo vicino. lo ha criticato duramente: "Canti solo per te, non arrivi al pubblico". ha difeso la sua allieva Michelle, spiegando di volerla far uscire dalla sua comfort zone. Ultimo posto: Opi, che ha cantato You Give Love a Bad Name di Bon Jovi. Criticato da Zerbi, mentre la Pettinelli ha annunciato che "prenderà provvedimenti". La Vanoni ha osservato: "È sicuro di sé... anche troppo".

Gara ballo: la classifica e i commenti

Emiliano - Ordinary - Virna Toppi ha lodato la sua energia: "Si vede che ami ballare, sei davvero bravo".

- Ordinary - Virna Toppi ha lodato la sua energia: "Si vede che ami ballare, sei davvero bravo". Alex - Baila baila baila di Ozuna. La Toppi ha apprezzato la precisione e l'umiltà dei suoi movimenti.

- Baila baila baila di Ozuna. La Toppi ha apprezzato la precisione e l'umiltà dei suoi movimenti. Maria Rosaria - in coppia con Mattia su A città e pulecenella. La Toppi le ha detto che è "molto sensuale e bella", ma deve "stare più attenta alle spalle".

- in coppia con Mattia su A città e pulecenella. La Toppi le ha detto che è "molto sensuale e bella", ma deve "stare più attenta alle spalle". Alessio

Penultimo e terzultimo posto: Pierpaolo e Anna . Anna ha ballato su Io e io di Angelina Mango e Madame. Pierpaolo su Cielo dammi la luna di Sangiovanni.

e . Anna ha ballato su Io e io di Angelina Mango e Madame. Pierpaolo su Cielo dammi la luna di Sangiovanni. Ultimo posto: Paola, che ha danzato su Per un'ora d'amore. La Toppi ha riconosciuto sensualità, ma anche "molta acerbità": deve ancora lavorare tanto.

In sfida la prossima settimana

Michelle e Opi per il canto

Paola e Pierpaolo per il ballo.

Compiti assegnati dai professori: chi è stato promosso e chi bocciato

Riccardo ha affrontato il compito assegnato da Lorella Cuccarini, esibendosi su Comunque andare di Alessandra Amoroso dopo Il mondo. Compito superato con successo.

Alex ha affrontato un compito di Alessandra Celentano, dimostrato da Giulia Pauselli e Michele.Si è esibito con Giulia su I Put a Spell on You, cimentandosi nel modern nonostante sia un ballerino di latino. Emanuel Lo gli ha dato 4, dicendo che "era come un fazzoletto trascinato via dal vento". La Celentano, invece, ha apprezzato il suo impegno e la scelta di non semplificare la coreografia: "Sta migliorando molto, ha ancora tanta strada da fare".

Quando Maria De Filippi le ha chiesto se si fosse pentita di non averlo preso, la maestra ha risposto: "Sono contenta di Maria Rosaria. Quando Alex risolverà alcune cose legate al fisico, forse mi pentirò". Alessio ha affrontato un compito su Gold, dimostrato da Francesco e assegnato sempre dalla Celentano. Tra i professori di ballo si è accesa una grossa discussione, culminata con l'uscita dallo studio di Alessandra Celentano, visibilmente infastidita.