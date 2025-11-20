Amici 25, anticipazioni puntata del 23 novembre, esiti delle sfide: tre nuovi allievi entrano nella scuola

Nella puntata del 23 novembre entrano tre nuovi allievi, pronti a scegliere i loro professori e a mettersi in gioco nelle sfide settimanali. Tre alunni sono in sfida, il quarto si deciderà nella Casetta.

La puntata di Amici 25, registrata oggi giovedì 20 novembre negli studi Elios di Roma, andrà in onda domenica 23 novembre, è stata ricchissima di colpi di scena: nuove sfide, ospiti, esibizioni degli allievi e tre ingressi ufficiali. Le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews.

Giudici e ospiti musicali del 23 novembre

A valutare le performance della settimana ci saranno Noemi e Fiorella Mannoia per il canto, mentre per il ballo tornerà Sergio Bernal, il ballerino e coreografo spagnolo ormai punto di riferimento del talent. Tra gli ospiti musicali, spazio a Noemi, che presenterà il nuovo singolo Bianca, e a Fulminacci, attesissimo dal pubblico più giovane.

Sfide della settimana: Maria Rosaria supera la prova, ma la Celentano avverte

Durante il day time del 19 novembre abbiamo visto Maria Rosaria alle prese con una sfida complessa, dalla quale è però uscita vincitrice. La maestra Alessandra Celentano, tuttavia, le ha lanciato un monito chiaro: "Se non migliori in fretta, tra un mese non ci sarà più posto per te nella scuola." Una dichiarazione che ha messo la ballerina sotto forte pressione. Pierpaolo e Riccardo hanno invece vinto le rispettive sfide senza particolari problemi.

Plasma sarà in sfida dalla prossima settimana

Nuovi ingressi: arrivano Elena, Lorenzo e Giorgia

Nessun eliminato in questa puntata, ma ben tre nuovi allievi sono riusciti a conquistare il banco e dovranno ora scegliere il loro professore di riferimento.:

Elena (canto), proposta da Anna Pettinelli ;

(canto), proposta da ; Lorenzo Salvetti (canto), visto a X Factor 2025 , entrato presentando un inedito e una cover accompagnandosi con la chitarra;

(canto), visto a , entrato presentando un inedito e una cover accompagnandosi con la chitarra; Giorgia (danza classica), che ha impressionato con Kitri, la variazione, e la coreografia Mount Everest, tra modern e neoclassico.

Chi andrà in sfida la prossima settimana? Situazione tesa in casetta

Le nuove sfide annunciate per il prossimo appuntamento sono:

Flavia (canto)

(canto) Plasma (canto)

(canto) Alessio (ballo) Per il ballo resta da capire se la sfida toccherà a Paola o Emiliano: i compagni hanno votato Paola, ma Emiliano si è offerto volontario per prendere il suo posto. La decisione finale verrà presa in casetta.

Gara canto: Valentina prima, Flavia ultima

La nuova gara di canto ha rimescolato le carte. La classifica è la seguente:

Primo posto: Valentina

Secondo posto: Michele - canta Vampire di Olivia Rodrigo

- canta Vampire di Olivia Rodrigo Terzo posto: Gard - canta A me mi piace di Alfa con le barre.

- canta A me mi piace di Alfa con le barre. Quarto posto: Opi - porta Tu sei per me; Rudy Zerbi lo giudica "ampiamente sufficiente"

- porta Tu sei per me; Rudy Zerbi lo giudica "ampiamente sufficiente" Quinto e sesto posto: Angie - canta One degli U2 e Plasma - presenta Tasche piene di sassi

- canta One degli U2 e - presenta Tasche piene di sassi Ultimo posto: Flavia - ultima con Due vite di Marco Mengoni

Emiliano Fiasco si è offerto per la sfida

Gara ballo: Maria Rosaria convince, Alessio in fondo

Per i ballerini la classifica della settimana è:

Primo posto: Maria Rosaria si esibisce in una rumba con Mattia sulle note di Disfruto. Il giudice la elogia definendo la performance un esempio perfetto di danza e riempiendola di complimenti.

si esibisce in una rumba con Mattia sulle note di Disfruto. Il giudice la elogia definendo la performance un esempio perfetto di danza e riempiendola di complimenti. Secondo posto: Alex porta in scena un jive sulle note di Blue Suede Shoes, ballando in coppia con Alessia.

porta in scena un jive sulle note di Blue Suede Shoes, ballando in coppia con Alessia. Terzo posto: Pierpaolo presenta un assolo sulle note de Il cielo. La coreografia, molto interpretativa, gli vale numerosi apprezzamenti.

presenta un assolo sulle note de Il cielo. La coreografia, molto interpretativa, gli vale numerosi apprezzamenti. Quarto posto: Anna balla insieme a Michele sulla nuova canzone di Petit, Un bel casino.

balla insieme a Michele sulla nuova canzone di Petit, Un bel casino. Quinto e sesto posto: Emiliano e Paola . Il primo balla Black and Gold e successivamente Wonder, quest'ultima però fuori gara. Paola si esibisce con Francesco sulle note di Un briciolo di allegria.

e . Il primo balla Black and Gold e successivamente Wonder, quest'ultima però fuori gara. Paola si esibisce con Francesco sulle note di Un briciolo di allegria. Ultimo posto: Alessio.

Gli inediti presentati alle radio: spazio anche agli altri allievi

Dopo i primi cinque allievi che avevano già presentato i loro brani nella puntata precedente è stato il turno di altri quattro cantanti:

Valentina , con un brano scritto per lei da Angelina

Flavia

Riccardo

Michele

I giudizi dei rappresentanti delle radio verranno mostrati nel day time. Durante la registrazione odierna è stato filmato anche un pezzo che andrà in onda nel day time da lunedì prossimo, dove a condurre non ci sarà Maria De Filippi, bensì Lorella Cuccarini. Il segmento riguarda proprio l'ingresso dei tre nuovi allievi e sarà trasmesso in settimana.