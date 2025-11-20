Amici 25, anticipazioni puntata del 23 novembre, esiti delle sfide: tre nuovi allievi entrano nella scuola

La puntata di Amici 25, registrata oggi giovedì 20 novembre negli studi Elios di Roma, andrà in onda domenica 23 novembre, è stata ricchissima di colpi di scena: nuove sfide, ospiti, esibizioni degli allievi e tre ingressi ufficiali. Le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews.
Giudici e ospiti musicali del 23 novembre
A valutare le performance della settimana ci saranno Noemi e Fiorella Mannoia per il canto, mentre per il ballo tornerà Sergio Bernal, il ballerino e coreografo spagnolo ormai punto di riferimento del talent. Tra gli ospiti musicali, spazio a Noemi, che presenterà il nuovo singolo Bianca, e a Fulminacci, attesissimo dal pubblico più giovane.
Sfide della settimana: Maria Rosaria supera la prova, ma la Celentano avverte
Durante il day time del 19 novembre abbiamo visto Maria Rosaria alle prese con una sfida complessa, dalla quale è però uscita vincitrice. La maestra Alessandra Celentano, tuttavia, le ha lanciato un monito chiaro: "Se non migliori in fretta, tra un mese non ci sarà più posto per te nella scuola." Una dichiarazione che ha messo la ballerina sotto forte pressione. Pierpaolo e Riccardo hanno invece vinto le rispettive sfide senza particolari problemi.
Nuovi ingressi: arrivano Elena, Lorenzo e Giorgia
Nessun eliminato in questa puntata, ma ben tre nuovi allievi sono riusciti a conquistare il banco e dovranno ora scegliere il loro professore di riferimento.:
- Elena (canto), proposta da Anna Pettinelli;
- Lorenzo Salvetti (canto), visto a X Factor 2025, entrato presentando un inedito e una cover accompagnandosi con la chitarra;
- Giorgia (danza classica), che ha impressionato con Kitri, la variazione, e la coreografia Mount Everest, tra modern e neoclassico.
Chi andrà in sfida la prossima settimana? Situazione tesa in casetta
Le nuove sfide annunciate per il prossimo appuntamento sono:
- Flavia (canto)
- Plasma (canto)
- Alessio (ballo) Per il ballo resta da capire se la sfida toccherà a Paola o Emiliano: i compagni hanno votato Paola, ma Emiliano si è offerto volontario per prendere il suo posto. La decisione finale verrà presa in casetta.
Gara canto: Valentina prima, Flavia ultima
La nuova gara di canto ha rimescolato le carte. La classifica è la seguente:
- Primo posto: Valentina
- Secondo posto: Michele - canta Vampire di Olivia Rodrigo
- Terzo posto: Gard - canta A me mi piace di Alfa con le barre.
- Quarto posto: Opi - porta Tu sei per me; Rudy Zerbi lo giudica "ampiamente sufficiente"
- Quinto e sesto posto: Angie - canta One degli U2 e Plasma - presenta Tasche piene di sassi
- Ultimo posto: Flavia - ultima con Due vite di Marco Mengoni
Gara ballo: Maria Rosaria convince, Alessio in fondo
Per i ballerini la classifica della settimana è:
- Primo posto: Maria Rosaria si esibisce in una rumba con Mattia sulle note di Disfruto. Il giudice la elogia definendo la performance un esempio perfetto di danza e riempiendola di complimenti.
- Secondo posto: Alex porta in scena un jive sulle note di Blue Suede Shoes, ballando in coppia con Alessia.
- Terzo posto: Pierpaolo presenta un assolo sulle note de Il cielo. La coreografia, molto interpretativa, gli vale numerosi apprezzamenti.
- Quarto posto: Anna balla insieme a Michele sulla nuova canzone di Petit, Un bel casino.
- Quinto e sesto posto: Emiliano e Paola. Il primo balla Black and Gold e successivamente Wonder, quest'ultima però fuori gara. Paola si esibisce con Francesco sulle note di Un briciolo di allegria.
- Ultimo posto: Alessio.
Gli inediti presentati alle radio: spazio anche agli altri allievi
Dopo i primi cinque allievi che avevano già presentato i loro brani nella puntata precedente è stato il turno di altri quattro cantanti:
-
Valentina, con un brano scritto per lei da Angelina
-
Flavia
-
Riccardo
-
Michele
I giudizi dei rappresentanti delle radio verranno mostrati nel day time. Durante la registrazione odierna è stato filmato anche un pezzo che andrà in onda nel day time da lunedì prossimo, dove a condurre non ci sarà Maria De Filippi, bensì Lorella Cuccarini. Il segmento riguarda proprio l'ingresso dei tre nuovi allievi e sarà trasmesso in settimana.