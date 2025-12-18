Amici 25, anticipazioni puntata del 21 dicembre: sfide, inediti e tensioni tra giudici

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni degli inediti e le maglie sospese dai giudici di Amici 25.

Oggi, 18 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda di Amici 25 è prevista per domenica 21 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.

Le sfide per l'ingresso

Questa settimana, i concorrenti nelle ultime posizioni della scorsa settimana erano:

Canto: Gard e Angie

Gard e Angie Ballo: Paola e Giorgia

Durante la puntata, a sfidarsi sarà solo Gard, che si esibisce con il suo inedito e vince contro lo sfidante Rodrigo.

Maglie sospese

Durante la puntata, Anna Pettinelli ha chiamato a centro studio la cantante Flavia e ha proposto la sospensione della sua maglia. Flavia ha chiesto di potersi esibire, richiesta accolta, ma alla fine deve comunque lasciare lo studio e la maglia le viene sospesa.

Valentina Pesaresi

La classifica della gara di canto

1° posto: Michele canta With or Without You. Arisa apprezza il suo timbro e il fatto che suoni anche dal vivo.

Michele canta With or Without You. Arisa apprezza il suo timbro e il fatto che suoni anche dal vivo. 2° posto: Valentina canta Mi manchi negli occhi. Arisa la definisce una vera "ninfa".

Valentina canta Mi manchi negli occhi. Arisa la definisce una vera "ninfa". 3° posto (ex aequo): Angie, Caterina ed Elena. Angie canta What's Up. Caterina canta Rimmel e Elena canta L'appuntamento di Ornella Vanoni. Arisa fa domande sui testi originali di Angie e sulla resa di Elena, mentre tra i giudici nasce un battibecco tra Zerbi e Anna Pettinelli per le valutazioni.

5° posto: Plasma canta Centro di gravità permanente, ricevendo apprezzamenti da Arisa.

Terzultimo e penultimo posto: Lorenzo e Opi. Alla fine, va in sfida Opi . Lorenzo canta New Shoes. Opi canta Niente panico, ma Arisa osserva che il pezzo non valorizza la sua voce.

Lorenzo e Opi. Alla fine, va in sfida . Lorenzo canta New Shoes. Opi canta Niente panico, ma Arisa osserva che il pezzo non valorizza la sua voce. Ultimo posto Riccardo, canta Careless Whisper; Arisa nota che deve migliorare con l'inglese e gestire meglio l'emozione.

Esibizioni sugli inediti: Lorenzo, Caterina ed Elena si esibiscono con i loro brani originali.

Gara di ballo

1° posto: Emiliano

Emiliano 2° posto: Pierpaolo, con applausi da parte di Garrison e Maria De Filippi

Pierpaolo, con applausi da parte di Garrison e Maria De Filippi 3° posto: Alex balla con Mattia

Alex balla con Mattia 4° posto: Paola

Paola 5° posto: Maria Rosaria, con consigli di Angelo Madonia sulla postura

Maria Rosaria, con consigli di Angelo Madonia sulla postura Terzultimo e penultimo posto: Alessio e Giorgia. Alessio balla con Giulia Stabile e riceve appoggio dalla Celentano dopo un battibecco con Garrison ed Emanuel Lo. Giorgia si esibisce su una canzone di Lady Gaga.

Alessio e Giorgia. Alessio balla con Giulia Stabile e riceve appoggio dalla Celentano dopo un battibecco con Garrison ed Emanuel Lo. Giorgia si esibisce su una canzone di Lady Gaga. Ultimo posto: Anna

Le prossime sfide già programmate saranno: Canto: Opi e Riccardo, Ballo: Anna e Giorgia