Amici 25, anticipazioni puntata del 21 dicembre: sfide, inediti e tensioni tra giudici

Oggi, 18 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda di Amici 25 è prevista per domenica 21 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.
Le sfide per l'ingresso
Questa settimana, i concorrenti nelle ultime posizioni della scorsa settimana erano:
- Canto: Gard e Angie
- Ballo: Paola e Giorgia
Durante la puntata, a sfidarsi sarà solo Gard, che si esibisce con il suo inedito e vince contro lo sfidante Rodrigo.
Maglie sospese
Durante la puntata, Anna Pettinelli ha chiamato a centro studio la cantante Flavia e ha proposto la sospensione della sua maglia. Flavia ha chiesto di potersi esibire, richiesta accolta, ma alla fine deve comunque lasciare lo studio e la maglia le viene sospesa.
La classifica della gara di canto
- 1° posto: Michele canta With or Without You. Arisa apprezza il suo timbro e il fatto che suoni anche dal vivo.
- 2° posto: Valentina canta Mi manchi negli occhi. Arisa la definisce una vera "ninfa".
-
3° posto (ex aequo): Angie, Caterina ed Elena. Angie canta What's Up. Caterina canta Rimmel e Elena canta L'appuntamento di Ornella Vanoni. Arisa fa domande sui testi originali di Angie e sulla resa di Elena, mentre tra i giudici nasce un battibecco tra Zerbi e Anna Pettinelli per le valutazioni.
-
5° posto: Plasma canta Centro di gravità permanente, ricevendo apprezzamenti da Arisa.
- Terzultimo e penultimo posto: Lorenzo e Opi. Alla fine, va in sfida Opi. Lorenzo canta New Shoes. Opi canta Niente panico, ma Arisa osserva che il pezzo non valorizza la sua voce.
- Ultimo posto Riccardo, canta Careless Whisper; Arisa nota che deve migliorare con l'inglese e gestire meglio l'emozione.
Esibizioni sugli inediti: Lorenzo, Caterina ed Elena si esibiscono con i loro brani originali.
Gara di ballo
- 1° posto: Emiliano
- 2° posto: Pierpaolo, con applausi da parte di Garrison e Maria De Filippi
- 3° posto: Alex balla con Mattia
- 4° posto: Paola
- 5° posto: Maria Rosaria, con consigli di Angelo Madonia sulla postura
- Terzultimo e penultimo posto: Alessio e Giorgia. Alessio balla con Giulia Stabile e riceve appoggio dalla Celentano dopo un battibecco con Garrison ed Emanuel Lo. Giorgia si esibisce su una canzone di Lady Gaga.
- Ultimo posto: Anna
Le prossime sfide già programmate saranno: Canto: Opi e Riccardo, Ballo: Anna e Giorgia