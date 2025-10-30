Amici 25, anticipazioni della puntata del 2 novembre: esiti delle sfide e chi rischia la maglia

La nuova puntata di Amici 25 promette emozioni e colpi di scena: ospiti musicali come Dardust e Giordana Angi, giudici speciali e nuove sfide per i ragazzi della scuola di Maria De Filippi.

La nuova registrazione di Amici 25 ha proposto ben quattro sfide, durante le quali gli allievi del talent show di Maria De Filippi hanno dovuto difendere la maglia conquistata nella prima puntata. I ragazzi coinvolti, infatti, si erano classificati nelle parti basse della graduatoria nel precedente appuntamento. Come di consueto, le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews.

Giudici e ospiti della puntata

A valutare le esibizioni dei ragazzi saranno:

Dardust , che ha presentato anche il suo nuovo brano accompagnato dal corpo di ballo composto da Giulia Stabile, Elena D'Amario, Isobel Fetiye Kinnear, Francesco Mariottini e Michele Esposito;

, che ha presentato anche il suo nuovo brano accompagnato dal corpo di ballo composto da Giulia Stabile, Elena D'Amario, Isobel Fetiye Kinnear, Francesco Mariottini e Michele Esposito; Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis , chiamati a giudicare il canto;

e , chiamati a giudicare il canto; Samantha Togni per la categoria ballo.

Tra gli ospiti musicali, oltre a Dardust, è attesa anche Giordana Angi, che ha emozionato tutti presentando il suo nuovo singolo "Dammi un bacio".

Sfide: nessuna eliminazione, ma grandi emozioni

Le sfide a cui assisteremo domenica saranno quattro, la quinta prova avrebbe coinvolto Penelope, ma l'alunna di Rudy Zerbi si è ritirata dalla scuola come mostrato nel daytime di martedì 28 ottobre. Ecco gli allievi che indossando la maglia rossa erano a rischio eliminazione:

Pierpaolo , il primo ad affrontare la prova, si è imposto su Riccardo con Garrison Rochelle come giudice.

, il primo ad affrontare la prova, si è imposto su Riccardo con come giudice. Plasma ha vinto la sua sfida contro Cristian, con Charlie Rapino come giudice. Entrambi hanno cantato un loro inedito, ma Rapino ha preferito Plasma, dichiarando: "Mi piace l'imperfezione, è il suo vero pregio."

ha vinto la sua sfida contro Cristian, con come giudice. Entrambi hanno cantato un loro inedito, ma Rapino ha preferito Plasma, dichiarando: "Mi piace l'imperfezione, è il suo vero pregio." Anna ha vinto la sua sfida e la rivedremo nei prossimi daytime.

Riccardo è nella squadra di Rudy Zerbi

Gara canto: la classifica della settimana

Ecco i risultati della sesta di canto della sesta puntata del talent show

Gard - Fai rumore: primo posto e grandi complimenti.

- Fai rumore: primo posto e grandi complimenti. Michele - River di Bishop Briggs.

- River di Bishop Briggs. Valentina - A Thousand Miles di Vanessa Carlton: le è stato detto che deve migliorare l'interpretazione. Maria De Filippi le fa i complimenti per la sua educazione e chiede se la critica le abbia toccato un tasto dolente. Valentina ammette di sì.

- A Thousand Miles di Vanessa Carlton: le è stato detto che deve migliorare l'interpretazione. Maria De Filippi le fa i complimenti per la sua educazione e chiede se la critica le abbia toccato un tasto dolente. Valentina ammette di sì. Michelle - Dieci: Vanessa Incontrada la trova dolce e autentica.

- Dieci: Vanessa Incontrada la trova dolce e autentica. Riccardo - Cinque giorni: convince il pubblico e Nicolò De Devitiis che lo definisce "nato per questo mestiere".

- Cinque giorni: convince il pubblico e Nicolò De Devitiis che lo definisce "nato per questo mestiere". Opi e Angie : Angie canta 100 messaggi, ma per Dardust manca di forza; Opi si esibisce in Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè: giudizi positivi sul graffiato, ma deve lavorare ancora.

e : Angie canta 100 messaggi, ma per Dardust manca di forza; Opi si esibisce in Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè: giudizi positivi sul graffiato, ma deve lavorare ancora. Flavia - Fiamme negli occhi: Dardust le riconosce un timbro originale ma la trova "un po' piatta".

Gara ballo: il commento di Samantha Togni

Nel ballo, la classifica ha riservato diverse sorprese. Emanuele non era presente alla registrazione, potrebbe avere ancora la maglia sospesa:

Alex ha ballato Suavemente con Alessia. La Celentano gli ha detto ironicamente che "ha il piede come una bistecca congelata". Maria, scherzando, aggiunge: "Deve diventare un filetto."

ha ballato Suavemente con Alessia. La Celentano gli ha detto ironicamente che "ha il piede come una bistecca congelata". Maria, scherzando, aggiunge: "Deve diventare un filetto." Alessio ha danzato su Sports Car: per la Togni è stato molto bravo ma deve controllare le espressioni del viso. Dopo una breve discussione, Alessandra Celentano gli assegna un 7.5.

ha danzato su Sports Car: per la Togni è stato molto bravo ma deve controllare le espressioni del viso. Dopo una breve discussione, gli assegna un 7.5. Paola ha eseguito un passo a due con Michele: la Togni nota che entra e esce dalla coreografia e deve essere più sicura.

ha eseguito un passo a due con Michele: la Togni nota che entra e esce dalla coreografia e deve essere più sicura. Maria Rosaria e Anna finiscono nelle ultime posizioni. A Maria Rosaria la Togni ricorda che la conosce fin da bambina e la considera un talento, ma deve correggere la postura della schiena.

e finiscono nelle ultime posizioni. A Maria Rosaria la Togni ricorda che la conosce fin da bambina e la considera un talento, ma deve correggere la postura della schiena. Pierpaolo chiude la classifica ballando Piangere a 90: la Togni gli fa notare che alza troppo le spalle e non respira bene.

Flavia Buoncristiani

Le sfide di domenica 9 novembre

La prossima settimana quattro allievi rischiano di lasciare la scuola: Maria Rosaria e Pierpaolo si giocheranno la permanenza nella scuola per il ballo, dopo che Pierpaolo è arrivato ultimo e Maria Rosaria ha pareggiato con Anna (3 voti a 3). A decidere è stata Alessandra Celentano, che ha invitato Maria Rosaria a proporsi per la sfida. Per il canto, invece, sono finiti in sfida Flavia e Angie.

Compiti assegnati dai professori

Tra i compiti assegnati dai docenti, spicca quello di Alex, voluto da Alessandra Celentano e dimostrato da Alessia e Mattia. Alex supera la prova con successo, ricevendo anche i complimenti della maestra. Solo Emanuel Lo gli fa delle critiche, dicendo che "ballando da solo o in coppia, non si nota perché si concentra solo su se stesso".